Práce na stavbe v projekte za takmer 3 milióny eur z eurofondov stopla zima

Novinka v Kežmarku má byť hotová v lete.

KEŽMAROK. Do konca leta by mala byť v Kežmarku dokončená kompostáreň za 2,8 milióna eur. Ako uviedla hovorkyňa mesta Barbora Sosková, hoci sú práce na jej výstavbe momentálne pozastavené kvôli klimatickým podmienkam, projekt by mal byť ukončený v súlade so zmluvou o nenávratný finančný príspevok.

Ten samospráva získala z operačného programu Kvalita životného prostredia, z vlastných zdrojov dofinancuje mesto projekt sumou vo výške 140-tisíc eur.

Chcú zlepšiť triedenie odpadov

S výstavbou modernej kompostárne sa začalo v októbri minulého roka. Zariadenie bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a verejných priestranstiev. V rámci projektu chce Kežmarok zvýšiť mieru triedenia komunálnych odpadov.

„Nové mechanizačné vybavenie a technologické zariadenie umožní aj zber a zhodnotenie kuchynského odpadu, a tým vyriešenie najpálčivejšej problematiky tohto obdobia uloženej legislatívou obciam a mestám v roku 2021,“ informovalo mesto.

Kežmarok ako Enviromesto 2019 zatiaľ zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne. Pre zhodnocovanie mu chýbajú vlastné kapacity.

Projekt preto zahŕňa výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie spomínaného odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost. Ten bude využívaný pre potreby mesta a obyvateľov.