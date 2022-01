Tatranská atrakcia svieti. Povolenie netreba, je v zastavanom území, tvrdí úrad

Ochranári nesúhlasia, idú na kontrolu.

BACHLEDOVA DOLINA. Atrakciu v druhom stupni ochrany prírody na hranici medzi Tatranským a Pieninským národným parkom večer osvetľujú svetielka.

Okresný úrad tvrdí, že prevádzkovateľ povolenie na osvetlenie nepotrebuje.

Ochranári hovoria o svetelnom smogu.

Vysvietenú atrakciu si obhliadnu.

Trikrát do týždňa

Osvetlenie Chodníka korunami stromov a veže v Bachledovej doline propagoval prevádzkovateľ na svojich stránkach na webe i sociálnej sieti.

Uplynulú nedeľu rozžiarilo atrakciu 55-tisíc svetielok. Žiariť má trikrát do týždňa od šestnástej do dvadsiatej prvej hodiny do konca zimnej sezóny.

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč pre Korzár povedal, že ich o súhlas nežiadal ani prevádzkovateľ, ani orgán ochrany prírody - Okresný úrad v Kežmarku.

Územie leží v druhom stupni ochrany prírody.

Majko: Jednoznačne svetelný smog

Také osvetlenie atrakcie, ako je zobrazené na priložených fotografiách na stránkach prevádzkovateľa, pokladajú riaditelia Správ PIENAP-u i Tatranského národného parku (TANAP-u) za svetelný smog.

