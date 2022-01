Po Ružíne prešiel až k ostrovu lásky. Praskanie ľadu pod korčuľami vydesí, hovorí

Také dobrodružstvo sa často neopakuje.

KROMPACHY, MARGECANY. Obdivuhodný kúsok sa podaril dvom štyridsiatnikom zo Spiša.

Na korčuliach prešli obrovský kus Ružína a nasnímali pri tom úchvatné video.

Korčuľovanie na zamrznutých prírodných vodných plochách v sebe nesie veľký kus rizika. Ak to chce človek bez ujmy zvládnuť, musí sa na takéto miesta vybrať s rešpektom a korčuľovať s patričnou dávkou opatrnosti.

Miroslav Dutko z Krompách v okrese Spišská Nová Ves o takomto dobrodružstve sníval už dávno.

Mráz áno, sneh nie

„Pár rokov dozadu bola jedna zimná sezóna, kedy zamrzol Prielom Hornádu, teda známa trasa v Slovenskom raji, ktorú v lete navštevuje množstvo turistov. V zime, keď poriadne mrzne, sa tam dá prejsť na korčuliach. Vtedy som si presne kvôli tomu objednal cez internet korčule a chcel som to vyskúšať. No kým mi ich doručili, už sa to nedalo absolvovať. Korčule som mal odvtedy odložené, lebo podobné podmienky sa nezopakovali. Až doteraz,“ opisuje, ako sa zrodil nápad absolvovať nezvyčajnú korčuliarsku expedíciu.

Tohtoročná zima priniesla priam dokonalé podmienky. Už celé dni poriadne mrzne, no snehovej nádielky doposiaľ veľa nebolo.

„Toto je veľmi dôležitý faktor na to, aby sa to podarilo. Zima musí byť mrazivá, ale bez snehu. Sneh totiž pokryje ľadovú plochu a korčuliar nevidí, čo má pod nohami, takže potom to už nie je bezpečné,“ vysvetľuje.

