Celoplošné zatváranie škôl nechcú ľudia, ale ani minister školstva

Slováci sa vyjadrili v prieskume.

LEVOČA. Slovensko chce mať otvorené školy aj pri zhoršujúcej sa epidemickej situácii. Vyplýva to z výsledku prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok predstavil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na brífingu počas jeho pracovného výjazdu v Levoči.

Z oslovených respondentov sa podľa jeho slov 82,3 percenta vyjadrilo za otvorené školy aj pri zhoršujúcej sa situácii, približne 13 percent hovorilo o tom, že by školy mali byť zatvorené a 4,7 percenta sa k tomu vyjadriť nevedelo.

Výskum sa realizoval na vzorke viac ako tisíc ľudí naprieč Slovenskom počas siedmich dní od 10. januára.

„Toto je opätovne jasný signál k tomu, že školy by mali ostať otvorené, že musíme trošku zvládať aj tlak aj opatrenia, ktoré sú, ale vzdelanie je veľmi dôležité a takto k tomu pristupujú aj okolité krajiny,“ poznamenal na margo výsledkov Gröhling.

Minister rovnako nie je za celoplošné zatváranie škôl na Slovensku, ale skôr podľa jednotlivých škôl, v ktorých riaditelia môžu prerušiť vzdelávanie v triedach.

„Ak by situácia potenciálne dosiahla určitý stupeň, tak sú tam ďalšie mechanizmy na to, aby sme vedeli prerušiť vyučovanie, ale nie celoplošne. Nemôžeme urobiť to, že ak dve tretiny škôl nemali za posledný týždeň žiadnu triedu v karanténe, my ich zatvoríme,“ argumentoval.

Túto situáciu je podľa jeho slov potrebné zvládnuť, aj keď čísla pozitívnych na ochorenie covid-19 narastajú v školstve aj v celej spoločnosti.

„Nemôžeme robiť rozhodnutia ohľadom vzdelávania a budúcnosti našich detí celoplošne“ dodal.