Z kampusu nič nie je, novú obytnú zónu zastavilo vysporiadanie pozemkov

Župa a Kežmarok sa musia dohodnúť.

KEŽMAROK. Projekt zmeny areálu bývalých kasární v Kežmarku na obytnú a rekreačno-oddychovú zónu počíta s investíciou viac ako 40 miliónov eur. Mesto už pripravilo štúdiu na rozvoj tejto zóny a chce ju predstaviť verejnosti.

Uviedol to pre médiá primátor mesta Ján Ferenčák (Hlas-SD), podľa ktorého by malo v lokalite v centre mesta vzniknúť viac ako 350 bytov a nebytové priestory.

Najprv však musí samospráva podľa jeho slov vysporiadať pozemky v areáli, ktoré sú vo vlastníctve mesta aj Prešovského samosprávneho kraja. Ten chce zrealizovať spätnú zámenu nehnuteľností, mesto má však podľa neho aj ďalšie požiadavky.

Od kampusu k bytovému komplexu

V areáli bývalých kasární s rozlohou približne dva hektáre sa nachádza desať budov. Tri z nich a zhruba pol hektára pôdy získal od mesta zámenou Prešovský samosprávny kraj v máji 2017.

Ten tam plánoval vybudovať študentské mestečko či kampus, od zámeru však napokon odstúpil. Investičný vstup do objektu bývalých vojenských kasární označil ako za najmenej vhodný a najmenej hospodárne riešenie.

Mesto prišlo následne s nápadom využiť chátrajúcu lokalitu na vybudovanie bytového komplexu s oddychovými zónami, promenádou okolo rieky Poprad či cyklotrasami.

„Je to priestor v centre mesta, ktorý je veľmi hodnotný a neradi by sme, aby bol v takom stave, ako je teraz. Potrebujeme nájsť dohodu s vedením Prešovského kraj ohľadom zámeny, kde to celé stojí už viac ako polroka,“ poznamenal Ferenčák.

Mesto Kežmarok kraju podľa jeho slov ponúka budovy, v ktorých by mohol ďalej investovať do rozvoja školstva. Súčasťou týchto zámen je podľa neho aj viacero objektov a parciel.

Celý areál bude patriť mestu

Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová uviedla, že kraj neplánuje budúcnosť troch nehnuteľností v areáli bývalých kasární, ktorých je nateraz vlastníkom. Po zmene zámeru zriadenia študentského kampusu sa majú spätnou zámenou za tieto nehnuteľnosti vrátiť do vlastníctva PSK tri budovy s príslušenstvom a pozemkami Hotelovej akadémie Otta Brucknera.

Vlastníkom celého areálu bývalých kasární má byť mesto Kežmarok. Uznesenie PSK z júna 2020 však nateraz podľa Jeleňovej nie je vykonané, pretože mesto Kežmarok podmienilo zámenu novými požiadavkami, ktoré kraj označil za „výrazne nevýhodné“.

Mesto podľa Jeleňovej žiada viaceré objekty v majetku PSK, pričom hodnota nehnuteľností, ktoré sú v dvoch prípadoch plnohodnotne využívané pre potreby stredného školstva v Kežmarku, a nie sú prebytočným majetkom PSK, presahuje tri milióny eur.

PSK: Nehospodárne a neefektívne

„Mesto Kežmarok nám ponúka ako protihodnotu svoju budovu, v ktorej dnes sídli škola umeleckého priemyslu v cene približne len 1,1 milióna eur, čo je proporčne nevyvážené. Pre Prešovský samosprávny kraj je navyše ponúkaná budova pre výchovno-vzdelávací proces nevyhovujúca a budúci správca o ňu nemá záujem. Aj z tohto hľadiska požiadavky mesta považujeme pre PSK za nehospodárne a neefektívne,“ vysvetlila hovorkyňa PSK.

Dodala, že kraj podporuje zámer mesta oživiť areál bývalých kasární a využiť ho na výstavbu bytových domov, a to práve spomínaným návrhom na vrátenie status quo spred zámeny.

Najprv vysporiadanie pozemkov

Mesto nateraz nemá úplne vyriešené, či v prípade plánovanej výstavby pôjde o mestské byty, alebo ich samospráva ako ucelený projekt ponúkne developerovi. Zaoberať sa tým bude podľa primátora mestské zastupiteľstvo.

„V prvom rade to potrebujeme vysporiadať majetkovo, máme pripravenú štúdiu, čo tam môže byť a potom bude záležať na tomto rozhodnutí,“ vysvetlil Ferenčák.

Pripomenul však, že ide o veľký projekt s investíciou vo výške viac ako 40 miliónov eur. Nevylúčil ani možnosť rozparcelovať územie na menšie časti. V niektorých by tak mohli vzniknúť nájomné byty, iné by boli v réžii budúcich developerov.

„Potrebujeme mať aj byty, ktoré budú môcť byť riešené cez hypotéky alebo ponúknuté ľuďom na odkúpenie,“ uzavrel.