Na ozubnicovej železnici zo Štrby bude od februára jazdiť všetkých päť elektrozubačiek

Schvaľovanie na prevádzku ešte prebieha.

ŠTRBA. Nové elektrozubačky by mali začať jazdiť na ozubnicovej trati zo Štrby na Štrbské Pleso vo februári.

Potvrdil to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že práve počas budúceho mesiaca dôjde aj k schváleniu vozidiel na prevádzku.

„Jazdiť by tak malo už všetkých päť kusov elektrozubačiek. Tri z nich, ktoré nesú názov podľa menej známych tatranských štítov Stredohrot, Kostolík a Vysoká, už jazdia na Tatranskej elektrickej železnici od decembra minulého roka,“ uviedol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nové tatranské zubačky sľuboval minister Doležal v lete, už hovoria o novembri Čítajte

Dva dôvody zdržania

Pôvodný termín spustenia prevádzky aj na ozubnicovej trati bol jeseň minulého roka. Hlavné dôvody omeškania sú podľa Kováča dva.

„Pri rekonštrukcii ozubnicovej trate manažérom infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky, došlo k zdržaniam a nebola dokončená podľa pôvodných odhadov. Toto predĺžilo následný schvaľovací a testovací proces nových vozidiel,“ priblížil hovorca ZSSK.

Pri nových vozidlách sa tiež vyskytli menšie technické problémy, ktoré sú však už vyriešené.

Aktuálne sú všetky papiere na Dopravnom úrade, ten má na schválenie 60 dní.

„Zároveň však veľmi intenzívne pracujeme spolu s úradmi na tom, aby to bolo skôr. Sme optimisti, ale radšej sa necháme rýchlejšími procesmi pozitívne prekvapiť,“ dodáva Lukáč.

Parkovisko pri stanici

Starosta Štrby Michal Sýkora (nezávislý) potvrdil, že obec už dva roky pripravuje projekt na výstavbu parkoviska hneď vedľa stanice ozubnicovej železnice.

„Intenzívne na tom pracujeme, pozemok už máme, teraz riešime financovanie projektu, ktorý je finančne dosť náročný. Rátame s tým, že pôjde o spoločné financovanie železníc, obce a kraja,“ objasnil Sýkora.

Dodal, že vybudovať by sa malo takmer 500 parkovacích miest.

Cieľom samosprávy je ekologickejšia doprava, a tá sa dá podľa starostu dosiahnuť aj vďaka hromadnej doprave, keď návštevníci nechávajú autá zaparkované v podhorí. Starosta ocenil aj taktovú dopravu v regióne, ku ktorej v závere roka pristúpila krajská samospráva v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Poprad.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kostolík a Stredohrot už jazdia po Tatrách. Ďalšie elektrozubačky ešte prídu Čítajte

S technickými výhodami, no bez toalety

Prvá zubačka vyrazila na trať zo Štrby v roku 1896 ešte na parný pohon.

„Slúžila do roku 1932, potom sme až do roku 1970 čakali na ďalšiu, ktorá prišla a prirástla k regiónu, takže dá sa povedať, že je to taká naša štrbská doprava,“ skonštatoval starosta.

Nové elektrozubačky sú podľa prednostu popradského depa Mariána Surmíka komfortnejšie, no zároveň majú niekoľko technických výhod.

„Rušňovodič vie celú jazdu ovládať jednou pákou, ktorou si pridáva výkon, zabrzdí a vie si aj predvoliť rýchlosť,“ objasnil Surmík.

Dodal, že vozidlo je schopné jazdiť aj vyššou rýchlosťou, konštrukcia trate mu to však v súvislosti s množstvom oblúkov nedovoľuje.

Zaujímavosťou je, že nové mašiny nemajú toaletu.

Je to preto, že jazdia po vysokých spádoch a klesaniach.

„V tom adhéznom režime je to 40 až 80 promile, pokiaľ schádzame zo Štrbského Plesa na Štrbu je to až 150 promile. Pri týchto extrémnych podmienkach je veľmi ťažké udržať štandard na týchto toaletách,“ objasnil Surmík.