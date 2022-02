Napadlo toľko snehu, že nebolo kam ho odpratať. Obce na Spiši sú z najhoršieho von

Platí nová výstraha pred snehom.

ŽDIAR. V podtatranskej obci Ždiar v Popradskom okrese v utorok o 10. hodine odvolali mimoriadnu situáciu.

Pre silný vietor a sneženie, ktoré zasiahli oblasť, ju tam vyhlásili v nedeľu napoludnie.

Informoval o tom starosta obce Pavel Bekeš (nezávislý).

Podľa jeho slov sa krízový štáb po obhliadke dediny zhodol na tom, že situácia už nie je taká vážna.

Dočistiť sa tam podarilo všetky chodníky a plochy, podarilo sa tiež rozšíriť cesty.

Starosta: Také zimy boli aj pred tým

Bekeš poznamenal, že kalamity v Ždiari boli aj predtým a aj takéto počasie k zime patrí.

„Pokiaľ by nám situáciu nekomplikovali nedisciplinovaní šoféri, keď nám začalo zafúkavať cesty, tak by sme to zvládali,“ zhodnotil.

Na ceste v smere z Poľska sa totiž v nedeľu začali vytvárať kolóny áut s ľuďmi vracajúcimi sa z nákupov alebo lyžovačky, skončili v závejoch.

Podľa starostu nerešpektovali výstrahy vydané na daný deň.

„Kým sa tieto autá podarilo vyslobodiť, ostatné časti obce nám zafúkalo, takže nám vznikla zbytočná robota,“ dodal.

Záveje vysoké 80 centimetrov

V Šuňave vyhlásili mimoriadnu situáciu v nedeľu napoludnie. Do terénu povolali ťažkú techniku i 17 dobrovoľných hasičov.

Sneh sme odpratávali do pondelka (31. 1.) večera.

"Najprv nám zafúkalo západnú prístupovú cestu zo Štrby, uviazla tam aj sanitka, cesta je doteraz zafúkaná. Napadlo toľko snehu, že sme ho nemali kam odpratať, v nedeľu (30. 1.) zafúkalo aj druhú prístupovú cestu do obce a došlo aj niekoľkým kolíziám," priblížil starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský (nezávislý).

Pre kalamitu na jeden deň zatvorili materskú i základnú školu. Na niektorých miestach boli záveje do výšky aj 80 centimetrov snehu.

"Bolo to obrovské množstvo. Vyvážali sme sneh s ťažkými vozidlami, pretože už ho nebolo kam odhŕňať. Traktor s frézou okrem iného pracoval aj na sprejazdnení cesty k cintorínu, ktorá bola celkom zafúkaná," doplnil Kubaský.

V utorok pokračovali práce na dočisťovaní ciest a chodníkov, verejných priestranstiev, okolia obchodných prevádzok a školských zariadení.

Uvoľnená strecha na mestskom úrade

V tisíckach eur odhadujú škody aj v Spišskej Belej, kde mimoriadnu situáciu odvolali ešte v pondelok.

Primátor Jozef Kuna (nezávislý) uviedol, že problémy spôsobila uvoľnená strecha na mestskej budove na Zimnej ulici, ktorá ohrozovala nielen okoloidúcich ľudí ale i blízku hlavnú križovatku.

Ide o budovu, kde sa využívajú len spodné priestory, vrchná časť je nevyužívaná. Štátni hasiči plechovú strechu rozrezali, zdemontovali a naši pracovníci ju potom odviezli preč, doplnil Kuna.

Samosprávy sa pripravujú aj na ďalšie sneženie a silnejší vietor, ktoré majú región zasiahnuť v utorok.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre podtatranské okresy výstrahu prvého stupňa pred snežením, snehovými jazykmi a závejmi a silným vetrom na horách.

So zhoršenou poveternostnou situáciou treba podľa meteorológov rátať až do štvrtka 3. februára.