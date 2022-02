V Tatrách vytasia antimedveď koše. Kontajneroví macovia si s nimi len tak neporadia

Testoval ich Žabo v Košiciach.

VYSOKÉ TATRY. Na jar by mohli vo Vysokých Tatrách pribudnúť ďalšie špeciálne koše, odolné aj voči atakom medveďov.

Hovorkyňa mesta Daniela Birková potvrdila, že už od roku 2018 spolupracujú s Marošom Voroničom z iniciatívy „Medveďobijci“.

Dva špeciálne koše už umiestnili v Novom Smokovci, ďalšie testovanie nádob bude pokračovať, keď ustúpia mrazy a skončí sa hibernácia medveďov.

„Ak v priebehu jari medveď kôš nepoškodí, budú sa tieto typy na území Vysokých Tatier používať. Pán Voronič nám poskytne do užívania v skúšobnom móde približne desať košov. Je viacero verzií pre ich umiestnenie, aktuálne ešte prebiehajú rokovania o vytypovaní lokalít,“ priblížila Birková.

Kôš aj s antivírusovou úpravou

V minulosti samospráva s požiadavkou na chodníkové koše odolné voči medveďom oslovila viac osvedčených dodávateľov a výrobcov. Nik sa však s ponukou neprihlásil.

Mesto tak v lete minulého roka oslovilo práve Medveďobijcov a zadalo svoje požiadavky, ktoré by mali koše spĺňať.

„Predstavili nám viaceré verzie a zvažujeme aj varianty na separovaný zber. Ako bonus nám dodali riešenia s nožným ovládaním, pre aktuálnu situáciu s vírusom. Zároveň ku košom výrobca poskytuje vývoj, užívateľský servis a technickú podporu. Prenájom jedného koša bude stáť jedno euro na rok a vonkajšia a vnútorná plocha bude prenajatá sponzorom. Pokryjú sa tak všetky náklady,“ objasnila hovorkyňa.

Test v košickej zoo

Koše mesto následne zakúpi, zatiaľ však nie je presne stanovená cena. Podľa Birkovej je možné, že ak tento systém košov odsúhlasí Štátna ochrana prírody SR, financovať projekt bude štát.

„V teste okrem odolnosti priamej konštrukcie voči deformačným tlakom sme si v košickej zoo overovali aj to, že čím má medveď nižšiu prekážku, tým ťažšie sa mu s ňou manipuluje. Keď má len okolo metra, tak si musí pri práci s prekážkou sadnúť. Ak teda bude konštrukcia koša menšia a ľahšia, neznamená to hneď, že bude aj horšia. Ak bol záujem o väčšie nádoby, asi by sme šli skôr do šírky, nie do výšky,“ objasnil Voronič.

V Košiciach dva kontajnery na odpadky testoval medveď Žabo. Ako informovala košická zoo, nebol to jeho prvý test. S podobnými záťažovými testami má bohaté skúsenosti.

Test košov v košickej zoo. Autor: ZOO Košice/Viktor Pastorek

Elektrické ohradníky

Okrem košov majú v pláne na jar testovať v Tatrách aj špeciálny kompostér.

Samospráva ročne z malých chodníkových košov odvezie približne 80 ton odpadu.

„Stále pracujeme na zdokonaľovaní odpadového hospodárstva, respektíve zbere odpadu. V rokoch 2016 a 2018 sme vybudovali kovové staničky separovaného zberu, čím sme zabránili medveďovi hnedému k prístupu do kontajnerov a obmedzili jeho návštevy v intraviláne mesta,“ doplnila Birková.

Samospráva tiež zabezpečila elektrickým ohradníkom cintoríny v Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci. Tam, kde nie je možné vybudovať kovové staničky, hľadá radnica iné spôsoby zabezpečenia, ktoré ponúkol práve Voronič.

Medvedie výlety

Vlani i tento rok sa objavilo viacero správ o takzvaných kontajnerových medveďoch.

V októbri 2021 zásahový tím pre medveďa hnedého odchytil a eutanázoval medveďa, ktorý opakovane navštevoval intravilán mesta Vysoké Tatry v lokalite Smokovce.

V lete zase maco ohrozil cyklistku v Kežmarku a to priamo na cyklistickom chodníku. V letných mesiacoch tiež zásahový tím odchytil problémovú medvedicu s dvomi mladými, ktoré spôsobovali škody medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom.

Uspali ich a premiestnili do divokej prírody. Celá akcia sa uskutočnila pod dozorom veterinárneho lekára.