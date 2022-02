Popradská nemocnica má nový urgentný príjem

Hotový je prvý, chystajú ďalších osem.

POPRAD. V popradskej nemocnici v piatok za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) otvorili nový urgentný príjem druhého typu.

S jeho výstavbou začali ešte na jeseň 2019, slúžiť by mal regiónu so spádovou oblasťou 100 000 obyvateľov a ide o prvý takýto urgent na východnom Slovensku.

"Tento projekt sme sledovali, bol niekoľkokrát odložený pre pandémiu a priestory sa núdzovo využívali ako covidové ARO," skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva s tým, že do budúcna by uvítal viac podobných príležitostí.

Ošetrujú turistov

Riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč pripomenul, že na urgentnom príjme v Poprade mesačne ošetria v priemere 2 500 pacientov. Súvisí to najmä z blízkosťou Vysokých Tatier a množstvom turistov, ktorí región navštívia.

"Celkový investičný náklad na vybudovanie urgentu aj so zariadením bol približne 2,7 milióna eur. V pondelok sa začne sťahovanie oddelenia z núdzových priestorov a hneď by sa mala začať jeho prevádzka," dodal riaditeľ.

Všetko potrebné je na prízemí

Upozornil, že zamestnanci získajú po dvoch rokoch, keď pracovali v provizóriu, dôstojné podmienky na prácu a kvalitné, moderné a efektívne pracovisko, zároveň sa zlepší prístup sanitiek k urgentnému príjmu.

"Bolo to ťažké obdobie, je to za nami a pred nami je niečo lepšie. Oddelenie je rozdelené na dve časti, vysokoprahovú a nízkoprahovú. Na prízemí teraz máme všetky akútne kľúčové oddelenia, to znamená urgent, röntgen, CT pracovisko a ÁRO. Predtým sme pracovali na druhom poschodí, takže sme boli nútení pacientov transportovať výťahmi na každé jedno vyšetrenie, čo so sebou prinášalo veľké zdržanie. Teraz, keď príde pacient, vieme tu urobiť základnú diagnostiku, prípadne aj nejaký život zachraňujúci výkon, je tu sála pre mikrochirurgiu," objasnil primár urgentného príjmu Jozef Chlebec.

Deväť nových urgentov

Nový urgentný príjem je súčasťou veľkého projektu financovaného z regionálneho operačného programu. V rámci neho nemocnica v súčasnosti finišuje aj s rekonštrukciou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a vznikne aj nové pracovisko pre patologických novorodencov.

Ministerstvo zdravotníctva SR má v pláne postupne sprevádzkovať na celom Slovensku deväť urgentov druhého typu vďaka dotácii z európskych fondov.

"Niektoré sú vo výstavbe, pri niektorých sa čaká na spustenie stavebných prác, v iných prípadoch sa projekty ešte prehodnotia. Číslo deväť však nemusí byť konečné, veľa závisí aj od plánu obnovy," dodal Lengvarský.