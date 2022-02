Českého turistu postihla srdcová slabosť, ratovali ho turisti i personál chaty

Muža transportovali cez najťažší úsek.

VYSOKÉ TATRY. Pomoc Horskej záchrannej služby potreboval v piatok podvečer 70-ročný český turista, ktorého pod Malým hangom v Malej Studenej doline postihla srdcová slabosť.

Našli ho náhodní turisti, ktorí to oznámili personálu Téryho chaty. Spoločnými silami sa pustili do záchrany.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

“Po dohode s horskými záchranármi mu dvaja zamestnanci chaty a dvaja turisti odišli na pomoc zo zvoznými saňami, rovnako zo základne odišli na snežnom skútri záchranári HZS na pomoc,” priblížili zásah horskí záchranári na sociálnej sieti.

Turistom a personálu chaty sa spoločnými silami podarilo muža transportovať cez najťažší úsek doliny, čím trvanie zásahu skrátili.

S členmi HZS sa stretli pod Veľkým hangom.

Záchranári následne pacienta prebrali do svojej starostlivosti, poskytli mu liečbu kyslíkom a transportovali ho do Starého Smokovca, kde ho odovzdali do rúk lekára posádky RLP.

Českého turistu našli pod Malým hangom. (zdroj: FB/HZS)