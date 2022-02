Vlani lyžiarske strediská živorili, teraz ich zdražené energie nútia dvíhať ceny

V Ždiari chýbajú návštevníci z Poľska.

SPIŠ. V lyžiarskych strediskách pod Tatrami a na Spiši sa síce lyžiarsku sezónu po minuloročnej prestávke v súvislosti s pandémiou koronavírusu podarilo rozbehnúť, aj tam však musia čeliť zvýšeným cenám energií.

Niektoré tak sumy upravili ešte pred štartom sezóny.

Viaceré zároveň nevylúčili, že v ďalšej sa to zrejme opäť premietne aj do cien lyžiarskych lístkov.

Pre drahšie energie

Aktuálnu sezónu v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Popradu označil jeho riaditeľ Miroslav Šukola ako jednu z tých lepších.

Stredisko ešte pred sezónou mierne zvýšilo ceny lístkov vzhľadom na ceny energií aj pohonných hmôt.

„Mali sme v minulom roku ešte nakontrahované staré ceny. Prišla však už aj januárová faktúra. Máme asi o 50 až 60 percent vyššie náklady na energie v porovnaní s minulými rokmi,“ zhodnotil ďalej riaditeľ.

Nevylúčil tak ani to, že nákladnejší vstup do ďalšej sezóny sa zrejme opäť odzrkadlí aj na cenách lístkov.

„Bez technického snehu sa dnes už na Slovensku lyžovať nedá. Potrebujeme energiu na to, aby sme ho urobili a aby sa dalo lyžovať. Sme tiež v nevýhode, pretože sa nachádzame v nadmorskej výške približne 700 metrov,“ vysvetlil Šukola.

Podľa jeho slov by však túto sezónu chceli potiahnuť dovtedy, kým to snehové podmienky dovolia.

Hore o desať percent

Chuť ľudí po lyžovačke a športovaní pocítili aj v neďalekom stredisku v Lopušnej doline pri Svite.

„Začali sme od 25. decembra s krátkym prerušením v januári, keď bola poveternostná situácia veľmi nevhodná, pršalo tri dni, ale odvtedy fungujeme stále,“ informoval konateľ strediska Ľubomír Kozubík.

Aj tam už ceny lístkov mierne zvýšili ešte pred začiatkom sezóny, išlo približne o desať percent.

„Cena elektriny išla neskutočne hore, zo 100 eur za megawatthodinu na 260, čo je veľmi veľa. Ak by to malo do budúcna takýmto spôsobom rásť, je to katastrofa,“ skonštatoval Kozubík.

Náročné to v tomto smere bude mať stredisko podľa neho práve pri zasnežovaní pred spustením ďalšej sezóny.

„Hlavná časť spotreby elektriny je hlavne v čase, keď zasnežujeme stredisko, vtedy je enormná,“ dodal.

Kriššák: Poliaci sa zľakli meniacich sa pravidiel

Lyžiarskeho stredisko Ždiar Strednica (okres Poprad) v blízkosti poľských hraníc zasiahli nielen zvýšené ceny, ale aj výpadok lyžiarov z Poľska.

Podľa jeho vedúceho Jozefa Kriššáka si tam z ekonomického hľadiska veľmi nepolepšili.

„Porovnávať túto sezónu s minuloročnou, počas ktorej sa lyžovalo štyri dni, to je ťažké, ale tiež to nebolo niečo extra,“ zhodnotil.

Lyžovačku v jednom z najstarších stredísk na Slovensku podľa neho prerušilo na prelome rokov aj oteplenie, keď v oblasti štyri dni pršalo.

„Čakali sme lyžiarov aj počas poľských prázdnin, no Poliaci sa zľakli každú chvíľu sa meniacich pravidiel a ostali radšej doma v Poľsku,“ poznamenal.

Pripomenul, že práve varšavské prázdniny bývali po iné sezóny silné a pritiahli do strediska mnoho lyžiarov, teraz počas nich mali na svahu v Ždiari dvadsať ľudí, Poliaci absentovali.

Stredisko zároveň hovorí o trojnásobnom zaťažení, čo sa týka cien energií.

„Zatiaľ sme ostali na cene lístkov ako predtým. Už teraz nemáme priestor na to, aby sme ich počas sezóny zvyšovali, ale ak sa bude fungovať na budúci rok, určite pôjdu ceny lístkov hore, a to verím že vo všetkých strediskách,“ dodal Kriššák.

V Levoči zatiaľ cenník nemenia

V SKI centre v Levočskej doline vzdialenom šesť kilometrov od Levoče sa situácia zlepšila.

Podľa riaditeľa strediska Martina Vargu sa dostáva pomalým spôsobom na obdobie pred pandémiou.

Cenník lístkov uprostred sezóny pre zvýšené náklady za energie ale meniť nechceli.

„Nechali sme to tak, ako bolo, dúfame, že nám to pokryje náklady, ale do budúcej sezóny sa bude určite navyšovať, pretože je to neúnosné,“ poznamenal Varga.

Faktúra za december bola vysoká

V stredisku na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier, Studničky vo Vernári (okres Poprad), sa lyžuje od 25. decembra.

Lístky tam navýšili už počas sezóny.

„Mali sme dva druhy lístkov na túto sezónu, jedny na takzvanú top sezónu do 10. januára, ďalšie na zvyšnú sezónu. Po tomto dátume teda mal nabehnúť cenník sezóny, nakoniec sme po celú zimu nechali cenník tej top sezóny. Prišla nám faktúra za elektrinu za december a bola riadne vysoká,“ vysvetlil vedúci strediska Marek Žemba.

Čo sa týka budúcnosti, Žemba zatiaľ nevedel s istotou povedať, či pôjdu ceny lístkov ešte hore.

„Pravdepodobne áno, pretože elektrina je neúnosne drahá, išla nám hore o sto percent. Nehovoriac o pohonných hmotách, ktoré išli tiež hore,“ uzavrel.