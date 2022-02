V Tatranskej Lomnici chce súkromná spoločnosť vybudovať podjazd

Bude to drahé, kraj o reálnosti ešte nechce hovoriť.

TATRANSKÁ LOMNICA. Súkromná spoločnosť by chcela v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách vytvoriť a zrevitalizovať kúpeľno-relaxačnú zónu. S ideovým zámerom, ktorý zahŕňa aj obnovenie kúpeľného korza a parku, sa už obrátila na Prešovský samosprávny kraj.

Ten totiž dlhšie plánuje modernizovať frekventovanú cestu druhej triedy, známu ako Cesta slobody, ktorá lokalitou prechádza. Firma, ktorá v minulosti obnovila jeden z tamojších hotelov a pracuje na obnove Kúpeľného domu a ďalšieho hotela, by chcela jednotlivé objekty prepojiť spomínanou zónou. Navrhuje preto v tejto časti vybudovať podjazd.

Zatiaľ iba myšlienka

Podľa Zuzany Čižmárikovej, manažérky marketingu investičnej spoločnosti ZAR invest, a.s., je snahou zámeru prinavrátiť historický ráz Tatranskej Lomnici.

Ako uviedla, spoločnosť tak chce urobiť aj obnovením a prevádzkovaním pôvodných historických objektov. Pred niekoľkými rokmi obnovila historický hotel Lomnica a pracuje na obnove spomínaného Kúpeľného domu aj hotela Tatry, medzi ktorými chce vytvoriť verejný priestor.

Územie však rozdeľuje spomínaná cesta. Kraj oslovila spoločnosť podľa Čižmárikovej po tom, ako sa dozvedela o jeho zámere modernizovať celú Cestu slobody vrátane úseku v Tatranskej Lomnici.

„Uvedomujeme si, že daný zámer vybudovať podjazd je potrebné posúdiť technicky z dopravného hľadiska, ale aj z pohľadu ochrany pamiatkovej zóny a ochrany okolitej prírody a ďalších faktorov. Ale pokiaľ by sme s tou myšlienkou neprišli, zrejme by sa realizoval len pôvodný zámer výmeny povrchu cestného telesa,“ skonštatovala manažérka.

Keďže však podľa jej slov ide zatiaľ len o ideový zámer, nie je možné ani orientačne vyčísliť jeho predpokladané náklady.

„Rozhodujúce v tejto chvíli je, aby sa PSK, ako aj mesto Vysoké Tatry, vyjadrilo, či s takýmto zámerom súhlasí. Realizácia celého zámeru sa však nepodarí bez spolupráce a úzkej súčinnosti PSK, mesta Vysoké Tatry a našej spoločnosti," dodala Čižmáriková.

PSK o reálnosti ešte nehovorí

Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová potvrdila, že zástupcom kraja, Správy a údržby ciest PSK a poslancom v Starom Smokovci už bol projektový zámer obnovy s úpravou cestnej infraštruktúry predstavený.

„Obsahuje obnovu Tatranskej Lomnice s parkom, ktorý by sa mal nachádzať nad cestou II/537, čo znamená, že by došlo k prekrytiu cestnej komunikácie nadjazdom. Cesta druhej triedy, II/537, takzvaná Cesta slobody, by tak bola v podjazde,“ vysvetlila.

Táto rekonštrukcia si však podľa jej slov vyžaduje súhlasy mnohých dotknutých subjektov, a preto je pre PSK príliš skoro hovoriť o reálnosti tohto projektu.

Priveľa peňazí

Jeleňová tiež potvrdila, že Správa a údržba ciest PSK má v blízkej budúcnosti v pláne rekonštruovať v blízkosti možného podjazdu aj križovatku ciest II/537 a II/540 do podoby okružnej.

„Konečné technické riešenie a samotná realizácia je priamo závislá od uskutočniteľnosti vyššie spomínaného zámeru, keďže v budúcnosti by mala byť súčasťou prípadného dopravného napojenia podzemného parkoviska, respektíve integrovanej prestupnej stanice, ktorá je súčasťou projektu Doprava Tatry 2030,“ vysvetlila.

Podľa jej slov však bude v prípade súhlasov dotknutých subjektov, vzhľadom na veľký finančný náklad projektového zámeru, čo sa týka nadjazdu nad cestou, nevyhnutné hľadať zdroje financovania mimo rozpočet PSK. V opačnom prípade by to podľa nej prestavovalo obrovský náklad na úkor ostatnej cestnej siete na území kraja.