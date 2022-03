Ekológ: Blesky a padajúce stromy zabíjajú viac ako medvede. Bojíme sa ich neprimerane

Kedysi v Tatrách lovili aj lososy.

Životu medveďov sa už desiatky rokov venuje aktivista, režisér a držiteľ ocenenia Biela vrana Erik Baláž z občianskej iniciatívy My sme les. Ten tvrdí, že ľudia sa medveďov boja neprimerane a konfliktom s touto šelmou sa dá predísť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ste vyštudovaný ekológ. Kedy ste sa začali zaujímať o život medveďa?

- Ešte v 90. rokoch minulého storočia, keď som veľa času prespával vonku v Tichej a Kôprovej doline. S bratom sme stopovali vlky, veľmi nás to bavilo a popritom sme pozorovali aj medvede. Viac som sa venoval vlkom, kým nám celú svorku nevystrieľali poľovníci. Plánoval som, že moja diplomová práca bude práve o vlkoch, ale nakoniec, tým že svorka neprežila, som sa začal venovať medveďom.

Nebáli ste sa pozorovať ich?

- Už počas prvých rokov, čo som medvede pozoroval, tak som zistil, že mediálny obraz o nich je oveľa iný ako skutočnosť. Do veľkej miery je to spôsobené tým, že médiá nezaujímajú normálne stretnutia s medveďom, napríklad že bežne sa pasie na tráve a keď zbadá človeka, tak utečie. Lenže toto v správach nebude. Medveď má mediálnu pozornosť vtedy, keď sa udeje niečo dramatické.

“ Medveď má mediálnu pozornosť vtedy, keď sa udeje niečo dramatické. „

Pri mojich prvých pozorovaniach som medveďa videl, ako sa pasie na tráve. Vtedy som prekvapene povedal - čo to je? Bolo to niečo iné, ako som očakával. Niekedy som medvede sledoval viac dní, pretože som tam prespával a pozoroval som ich z väčšej vzdialenosti, aby som ich nevyplašil. Skrátka, medveď sa pásol na lúke ako krava, buď sa pásol alebo spal, a bolo to niečo iné ako moje prvotné očakávania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Filmár: To, čo sa deje v lesoch, presiahlo únosnú mieru Čítajte

Prekvapili vás medvede počas vašich pozorovaní niečím nečakaným?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť