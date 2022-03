Neobývanú budovu za dva týždne zmenili na domov pre ukrajinské rodiny

Prvé sa už nasťahovali.

VEĽKÁ LOMNICA. V azylovom centre Dom nádeje pre vojnových utečencov z Ukrajiny v podtatranskej Veľkej Lomnici sa už nachádzajú prví Ukrajinci. Potvrdila to Ria Ratajová z občianskeho združenia Parama, ktoré stojí za iniciatívou.

Ide o štrnásť ľudí vo veku od 5 do 78 rokov, je medzi nimi aj dieťa s autizmom. Postupne by k nim mali pribudnúť ešte ďalší.

Centrum vzniklo v budove Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v Kežmarku, prispôsobiť jej priestory na bývanie a upraviť ju po technickej stránke sa podarilo za necelé dva týždne za pomoci veľkého počtu dobrovoľníkov.

Pomôcť mohli vďaka zbierke

Podľa evanjelického farára v Kežmarku Romana Porubäna bola staršia kamenná budova štyri roky nevyužívaná, v minulosti slúžila ako materská škola, naposledy v nej sídlila firma.

„Potrebné bolo pripojiť ju na plyn, spojazdniť kúrenie, neboli tam sprchy, takže sme museli vybudovať aj kúpeľňu. Pracovalo sa na podlahách, muselo sa vymaľovať, opraviť na niektorých miestach omietky,“ opísal.

Každá rodina v centre má vlastnú izbu. Porubän pripomenul, že všetky opravy a investície sa podarilo financovať prevažne zo zbierky, ktorú vyhlásil cirkevný zbor. Vo veľkom pomohli dobrovoľníci aj miestny lekár, mnoho vybavenia sa podarilo získať aj sponzorsky.

Zostanú, kým to bude potrebné

Samotné občianske združenie poskytuje pomoc ľuďom aj na mieste a rovnako asistuje pri úradných záležitostiach.

„Máme rôznu skladbu, sú tu aj starí, chorí, nielen mamičky s deťmi. Čakáme ďalších, sú už na ceste, iní prídu vo štvrtok,“ vysvetlila Ratajová. Centrum podľa jej slov zrejme naplní kapacitu 25 osôb.

„Nie sme tranzitnou stanicou, u nás sú ľudia z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska, respektíve musia oň požiadať, aby sme im mohli poskytnúť lekársku starostlivosť. Potom ich môžeme integrovať do škôl,“ dodala.

Chceli by opraviť ďalšiu budovu

Porubän potvrdil, že budova bude slúžiť na tento účel dovtedy, dokedy to bude potrebné. Zároveň dodal, že cirkevný zbor vlastní ešte jednu budovu v neďalekej obci Tvarožná a zvažuje využiť ju podobným spôsobom.

„Zamýšľame sa nad zriadením niečoho podobného ako vo Veľkej Lomnici. No do danej budovy by boli potrebné oveľa väčšie investície, aby sa v nej dalo nejakým spôsobom bývať. Nie je tam kúrenie, voda len v jednom priestore,“ poznamenal evanjelický farár.

