Embraco prepustí 160 zamestnancov, dopyt z Ruska a Ukrajiny klesol

Problémy spôsobil aj rast cien.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, plánuje prepúšťanie.

Od apríla zníži počet zmien vo výrobe.

Ako vysvetlil riaditeľ závodu Tomáš Kandra, rozhodnutie súvisí s aktuálnym dopytom po kompresoroch, ktoré závod vyrába.

Pokles dopytu z Ruska a Ukrajiny

Spoločnosť už pred začiatkom vojny na Ukrajine čelila vysokým nákladom, ktoré spôsobil rast cien materiálov a dopravy.

V súčasnosti sa podľa riaditeľa musí vyrovnávať s poklesom dopytu z Ruska a Ukrajiny a s tým súvisiacou turbulenciou na svetových trhoch.

Embraco Slovakia bude podľa Kandru nútené ukončiť pracovný pomer s niektorými zamestnancami, ktorí majú pracovné zmluvy na dobu určitú, prípadne sú v skúšobnej dobe.

O prácu príde 160 ľudí

Dotknúť by sa to podľa neho malo 40 zamestnancov v skúšobnej dobe alebo so zmluvou na dobu určitú ku koncu marca 2022 a 100 až 120 zamestnancov so zmluvou na dobu určitú ku koncu apríla 2022.

Na otázku, či je toto číslo konečné, alebo bude ešte rásť, riaditeľ závodu uviedol, že spoločnosť situáciu monitoruje a bude ju priebežne vyhodnocovať.

Do Ruska a na Ukrajinu smerovalo pred vypuknutím vojny podľa Kandru 10 až 15 percent produkcie závodu.

„Výroba u našich ukrajinských zákazníkov sa pre vojnu v podstate zastavila, alebo prerušila. Čo sa týka Ruska, naše obchodné vzťahy s touto krajinou priamo alebo nepriamo ovplyvňujú súčasné a možné budúce sankcie zavedené v európskom a globálnom hospodárstve. Táto situácia vedie k poklesu dopytu a obmedzeniu našej výroby,“ vysvetlil ďalej riaditeľ spišskonovoveského závodu.

Ten musel ešte v úvode marca odstaviť jednu z liniek na výrobu domácich kompresorov, pričom zamestnanci si čerpali dovolenku, prípadne im pridelili náhradnú prácu.

Fakty o fabrike V spišskonovoveskom závode, ktorý je súčasťou korporácie Nidec, pracuje momentálne približne 2 200 zamestnancov. Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi otvorili v roku 1999. Zameriava sa predovšetkým na výrobu kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačné jednotky. Brazílskeho výrobcu kompresorov vlastnil a kontroloval americký koncern Whirlpool. Od roku 2019 patrí do skupiny Nidec Global Appliance.

