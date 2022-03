Kto vo voľbách vyzve Antona Danka? V Poprade sa hovorí o viacerých menách

Dajte hlas svojmu favoritovi v našej ankete.

POPRAD. Bolo to tesné. Písal sa 10. november 2018 a Popradčania očakávali, ako dopadnú komunálne voľby.

Úradujúci primátor Jozef Švagerko (KDH), ktorý v roku 2014 z trónu po troch volebných obdobiach zosadil Antona Danka (nezávislý), vedel, že končí. Uškodila mu aféra, keď nafúkal za volantom a svoju kandidatúru napokon stiahol.

Volebná dráma

Favoritom volieb sa teda stal opäť Anton Danko.

Proti nemu kandidovala celá enkláva uchádzačov. Prieskumy, ktoré presiakli na verejnosť, však hovorili o Dankovej jasnej pozícii.

Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý v tom čase zverejnil Denník N , mal Danko vyše 34 percent a za ním bola štvorica silných kandidátov - Alexej Beljajev (nezávislý), Ondrej Kavka (Spolu, SaS, OĽaNO, KDH), Peter Dujava (nezávislý) a Igor Wzoš (nezávislý).

Mali od 9,7 do 12,1 percenta preferencií a jedno spoločné - vyhraňovali sa proti Antonovi Dankovi. Hovorilo sa, že ak by sa spojili, nemal by šancu.

Nestalo sa tak.

