Spišský hrad otvára pre verejnosť, ale všade sa nedostanete

Pracujú tam stavbári aj reštaurátori.

Spišský hrad. Januárové foto so žeriavmi počas rekonštrukcie. (Zdroj: Peter Olekšák)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Po zimnej prestávke sa už onedlho opäť otvoria brány Spišského hradu pre verejnosť.

Dáša Uharčeková Pavúková z oddelenia komunikácie Spišského múzea v Levoči informovala, že hrad bude otvorený od 14. apríla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Otváracie hodiny počas apríla budú od 9. do 17. s posledným vstupom o 16. hodine. Výnimkou je Veľká noc od 15. do 18. apríla, v tieto sviatočné dni môžu záujemcovia hrad navštíviť od 9. až do 19. hodiny s posledným vstupom o 18. hodine,“ konkretizovala Uharčeková Pavúková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na horné nádvorie Spišského hradu sa návštevníci tri sezóny nedostanú Čítajte

Rekonštrukcia hornej časti

Na Spišskom hrade aktuálne prebieha rekonštrukcia hornej časti.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť