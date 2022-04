Lyžiarske strediská bilancujú sezónu, v ďalšej plánujú zdražovať lístky

Covid ich obmedzil menej ako pred rokom.

POPRAD. Lyžiarske strediská pod Tatrami ukončili zimnú sezónu. V porovnaní s minuloročnou, ktorá pre pandémiu a s ňou spojené opatrenia trvala iba niekoľko dní, bola úspešnejšia.

Zároveň ich však postavila pred ďalšiu výzvu, keď musia čeliť zvýšeným nákladom súvisiacim s navýšením cien za energie a pohonné hmoty. Viaceré zvažujú v budúcej sezóne zvyšovanie cien lístkov.

Sezóna bez prestojov

V lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Popradu hodnotia uplynulú sezónu pozitívne.

„Čo sa týka sezóny, vyhli sme sa technickým problémom, 'ťahali' sme bez nejakých prestojov, myslím si, že sme nemali ani jeden deň bez lyžovačky od 24. decembra, keď sme sezónu spustili,“ uviedol riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Dobrý základ sa podľa jeho slov podarilo vytvoriť vďaka technickému snehu, neskôr v januári po oteplení dosnežovali.

„Hlad po lyžovaní bol, keďže minulý rok sa nelyžovalo,“ skonštatoval. V stredisku v nadmorskej výške približne 700 metrov nechýbali ani školské lyžiarske výcviky. Šukola zároveň potvrdil, že náklady sa stredisku enormne zvýšili.

„Najmä nafta išla o 30 percent hore, to sa nám predražuje, a tiež elektrika, energie. Adekvátne tak musia byť aj ceny lístkov také, aby sme nešli do straty,“ dodal.

Šesť dní oproti osemdesiatim

V polovici marca ukončili sezónu aj v neďalekom stredisku v Lopušnej doline pri Svite. Podľa jeho konateľa Ľubomíra Kozubíka trvala asi 80 dní a napriek počiatočným obavám bola veľmi dobrá, čo sa týka počasia aj návštevnosti.

Začínali tam 25. decembra s krátkym prerušením v januári.

„Počas minuloročnej sezóny sa v stredisku lyžovalo len v decembri, a to šesť dní. Oproti tomu sme teraz išli 80 dní, čo je veľmi dobré, počasie bolo vynikajúce,“ poznamenal s tým, že v stredisku by sa dalo lyžovať ešte aj teraz.

Ako uviedol v minulosti, náročné po finančnej stránke to v tomto smere však bude pri zasnežovaní pred spustením ďalšej sezóny, keď je spotreba energie enormná.

Chýbali Poliaci

V lyžiarskom stredisku Ždiar Strednica (okres Poprad) sa nelyžuje už viac ako týždeň. Podľa jeho vedúceho Jozefa Kriššáka však sezóna v porovnaní s predošlými výnimočná nebola.

„Poliaci neprišli, opatrenia našej vlády ich zabrzdili, boli dosť nejasné. Tiež neskoro prišli vyjadrenia k lyžiarskym kurzom. Až v polovici januára, ktorý nám v minulosti vlastne obsadzovali po väčšine lyžiarske kurzy, bolo ohlásené, že môžu byť,“ skonštatoval.

Pomohli však jarné prázdniny na východe, a lyžiarske výcviky nakoniec potiahli aj zvyčajne slabú sezónu počas prázdnin stredoslovenských okresov. Kým začiatok tak bol podľa Kriššáka katastrofálny, záver bol dobrý, no k ziskom z minulých sezón sa tam nepriblížili.

Uvažujú nad zvyšovaním cien lístkov

V stredisku na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier, Studničky vo Vernári (okres Poprad) sa lyžovalo od 25. decembra do 19. marca.

„Na to, aké boli na začiatku obavy, a že lyžiarske zájazdy boli spustené neskôr, bola sezóna celkom v poriadku,“ zhrnul vedúci strediska Marek Žemba.

Náklady však boli podľa jeho slov vysoké, najviac ich stála elektrina. Nevylúčil tak, že cena lístkov pôjde v budúcej sezóne pravdepodobne hore.

V podtatranskej obci Liptovská Teplička v stredisku Ski Resort ukončili sezónu len v nedeľu 3. apríla.

„Počasie nám prialo, až na začiatok nového roka, keď prišlo oteplenie, a to nám spravilo škrty, keď sme museli takmer nanovo zasnežovať. Od polovice januára do nedele 3. apríla to však bolo dobré,“ zhodnotil spolumajiteľ strediska Maroš Žemba.

Kým v januári sa lyžovalo len počas víkendov, od februára už aj počas týždňa a pribudli tiež lyžiarske zájazdy. Keďže prvú sezónu po desaťročnej prestávke v stredisku pod Kráľovou hoľou ukončili len v nedeľu, otázkou zvyšovania cien lístkov v súvislosti s nárastom cien za energie sa zatiaľ nezaoberali.

„Pri tých súčasných cenách to pravdepodobne bude nevyhnutné,“ komentoval Žemba.