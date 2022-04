Gelničanov čakajú pre opravu mosta obmedzenia. V dezolátnom stave sú aj desiatky ďalších

Rekonštrukciu potrebuje už každý druhý.

GELNICA. Takzvaný horný most v Gelnici cez rieku Hnilec prejde rekonštrukciou za viac ako pol milióna eur.

Postavený bol v roku 1971, má teda viac ako 50 rokov.

Jeho technický stav je veľmi zlý, rekonštruovať by sa mal do jesene tohto roka.

Pre peších a automobilovú dopravu bude most úplne uzavretý.

Primátor chce moderný most

Primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý) pre Korzár povedal, že o obmedzeniach dopravy informovali ľudí z mesta aj z celého okresu.

„Doposiaľ nemáme žiadne sťažnosti. Ľudia pochopili, že rekonštrukcia bola nevyhnutná a sú skôr radi, že do toho kraj investoval,“ vysvetlil.

„Bude to mať vplyv aj na dodávku rôznych služieb, potravín či dodávok do priemyselného parku. Všetko však máme po komunikácii s dopravným inšpektorátom aj zhotoviteľom stavby zariadené. Verím tomu, že to bude zrealizované do 120 dní, ako je uvedené v zmluve, a bol by som rád, keby to bolo ešte skôr. Hlavne nech to spĺňa legislatívne normy, aby to bolo pekné a moderné a spĺňalo svoju funkciu,“ opísal primátor.

Obmedzený prístup do starého mesta

Rekonštrukcia horného mosta v Gelnici obmedzí najmä dopravu do starého mesta.

