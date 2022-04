V Dlhých Strážach vyhlásili mimoriadnu situáciu, ľudia mali tráviace problémy

Niektorí skončili v nemocnici.

DLHÉ STRÁŽE. V obci Dlhé Stráže v Levočskom okrese platí od víkendu mimoriadna situácia.

U veľkej časti obyvateľov sa tam vyskytli vážne tráviace problémy, niektorí skončili v nemocnici.

Mnohí pili pitnú vodu z verejného vodovodu, analýza jej vzorky v laboratóriu následne ukázala zvýšenú hodnotu amónnych iónov, teda znečistenie.

Podľa starostky obce Zdeny Jurčíkovej (KDH) sa však na dokazovaní a prešetrovaní pracuje.

Ako povedala, nie je jasné, či problémy vznikli z vody, keďže ťažkosti mali podľa nej aj tí obyvatelia, ktorí ju nepili.

Situácia sa však podľa nej už upokojila a ľudia sú stabilizovaní.

Riešia to od piatka

Správca verejného vodovodu, ktorým je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, dostala informáciu o probléme znečistenej vody ešte v piatok 8. apríla.

„Odberom vzorky a následnou analýzou naším akreditovaným laboratóriom bolo zistené prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov, ktoré indikujú fekálne znečistenie pitnej vody. Odberom ďalších vzoriek bola potvrdená kontaminácia v studni, ktorá bola okamžite odstavená,“ vysvetlila hovorkyňa spoločnosti Božena Dická.

V spolupráci s obcou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade bola podľa jej slov voda vo verejnom vodovode vyhlásená za úžitkovú a spoločnosť zabezpečila pre obyvateľov náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami.

V utorok 12. apríla v obci podľa jej slov čistili studňu, vodojem, realizovali preplachovanie a dezinfekciu vodovodnej siete.

„Až po následnej vyhovujúcej kontrole kvality vzoriek pitnej vody naša spoločnosť v spolupráci s RÚVZ Poprad prikročí k vyhláseniu vody vo verejnej sieti za pitnú a vhodnú na spotrebu,“ poznamenala Dická.

Vykonajú kontrolný odber

Situáciu sledujú aj pracovníci RÚVZ so sídlom v Poprade.

Ako uviedol vedúci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na tomto úrade Roman Rams, po obnovení dodávania pitnej vody vykonajú kontrolný odber vzorky a jej analýzu v špecializovaných laboratóriách regionálneho úradu v Poprade.

„Zamestnanci oddelenia epidemiológie momentálne komunikujú aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie. V tejto chvíli nie je možné podať presné informácie. RÚVZ Poprad sa prípadom zaoberá v rozsahu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V najbližšom čase očakáva výsledky laboratórnych skúšok vzoriek pitnej vody v ostatných stanovených ukazovateľoch,“ priblížil Rams.

Zároveň dodal, že prípadom sa zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Mimoriadna situácia platí do odvolania

Mimoriadna situácia v obci, ktorú starostka vyhlásila v sobotu 9. apríla, potrvá do odvolania.

„Bude platiť dovtedy, kým nebudem mať záverečné výsledky kompetentných v tejto veci, aby sme to uzavreli, teda to, čo bolo dôvodom zdravotných ťažkostí ľudí, či to bola voda, alebo nie,“ povedala.

Samospráva tiež na internetovej stránke zverejnila dotazník, prostredníctvom ktorého zisťuje, aký vplyv mala znečistená voda vo vodovode na zdravie jej obyvateľov.

„Mapovali sme, koľko ľudí malo problém, aké mali problémy a koľko občanov je hospitalizovaných,“ dodala Jurčíková.