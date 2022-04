Bude neskôr a drahšia. Poprad dokončuje hokejovú tréningovú halu

Má byť najmodernejšia na Slovensku.

POPRAD. Nová tréningová hala pri zimnom štadióne v Poprade by mala byť slávnostne otvorená do začiatku mája. Uviedol to vedúci oddelenia masmediálnej komunikácie na mestskom úrade Ján Bendík.

Termín otvorenia podľa jeho slov samospráva ešte upresní. Pôvodne mali byť práce ukončené do konca februára, termín výstavby sa však predĺžil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zvýšila sa aj cena zákazky, a to približne o 87-tisíc eur na súčasných takmer 4,84 milióna eur. Vyplýva to zo štvrtého dodatku zmluvy podpísaného koncom marca.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poprad dostane na stavbu hokejovej haly dva milióny eur Čítajte

Dva milióny od vlády

S výstavbou haly ako prístavby k zimnému štadiónu na mieste bývalého parkoviska začali vlani vo februári. Mesto financuje práce z dvojmiliónovej dotácie od vlády a z vlastného rozpočtu.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť