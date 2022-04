Do Dunajca popadali pltník i turisti. Na plti sa plaví takmer polstoročie

K remeslu ho priviedla náhoda.

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Splav po rieke Dunajec na drevených pltiach je vyhľadávanou turistickou atrakciou.

Návštevníkom Pieninského národného parku ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu, poľský vrch Tri koruny a pltníci rozpovedia ľuďom aj zaujímavé historky.

Pltníctvo má v tejto oblasti významné miesto a v niektorých rodinách sa táto tradícia dedí z generácie na generáciu.

V sobotu sa uskutočnila očakávaná udalosť, na Dunajci otvárali letnú sezónu. Ujsť si to nenechalo mnoho ľudí.

Dunajec splavuje polstoročie

Rudolf Velička je pltníkom bezmála 50 rokov. Narodil sa v dedine Majere neďaleko Červeného Kláštora a k tomuto netradičnému povolaniu ho priviedla náhoda.

„Raz som sa zatúlal do prístavu Pod lipami, ktorý bol v tej dobe v prevádzke. Nemali pltníkov, tak ma jeden pán oslovil, či by som si chcel zarobiť nejakú korunku. Pltníctvo ma natoľko oslovilo, že ho robím doteraz,“ priblížil začiatky splavovania Dunajca dlhoročný pltník.

Najviac ho fascinuje nádherná príroda Pienin, spoznávanie nových a zaujímavých ľudí i to, že každý deň zažije niečo nové.

„Predovšetkým to robím kvôli krásnej prírode. Je to perfektné zamestnanie, kde nemáte s nikým nič, máte kolegu takisto pltníka, dostanete dvanásť ľudí, odveziete sa do Lesnice a ľuďom porozprávate o Pieninách, o histórii a legendách,“ povedal s úsmevom Rudolf Velička, ktorý je súčasťou Združenia pltníkov Dunajec so sídlom Majere.

Do vody spadli turisti i pltník

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť