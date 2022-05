Nájsť v Tatrách dlhodobé ubytovanie pre Ukrajincov je problém. Chýbajú i malé granty

Iniciatíva žiada ministerstvá o pomoc.

VYSOKÉ TATRY. Siedmim ministerstvám putovala otvorená výzva pre rozšírenie verejných ubytovacích kapacít pre utečencov a zvýšenie podpory aktívnym organizáciám a dobrovoľníkom pri integrácii utečencov na Slovensku.

Adresovala im ju iniciatíva s názvom Tatry pomáhajú Ukrajine, ktorá spája predstaviteľov neziskových organizácií a dobrovoľníkov.

Za dva kľúčové problémy označili práve nedostatok možností ubytovania pre ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny a nedostatočne prístupné finančné prostriedky formou malých grantov pre aktívne neziskové organizácie a dobrovoľníkov v oblasti integrácie utečencov na Slovensku.

Rezorty preto žiadajú o pomoc.

Hlásia nedostatok dlhodobého ubytovania

Na ľudí z iniciatívy sa obracajú stovky utečencov z Ukrajiny, hlavne matky s malými deťmi, ktoré sú presídlené na Zakarpatí, s prosbou o zabezpečenie vhodného ubytovania na Slovensku.

„Žiaľ, štát už neponúka utečencom vhodné strednodobé alebo dlhodobé ubytovanie v potrebnej kvantite, ale len núdzové krátkodobé ubytovanie v telocvičniach a iných ubytovacích zariadeniach. Tieto podmienky mamičky s detičkami odstrašujú, lebo nie sú ani adekvátne, ani často dostatočne sanitárne, a sú bez perspektívy,“ píšu vo výzve.

Ako jeden z najefektívnejších príkladov pomoci iniciatíva uviedla spoluprácu ubytovacieho zariadenia Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie v Tatranskej Lomnici s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi z mesta Vysoké Tatry.

Zoznamy, granty, prebudovanie i plány integrácie

Na zefektívnenie pomoci utečencom tak predstavitelia iniciatívy požadujú od ministerstiev sprístupnenie zoznamu voľných štátnych ubytovacích kapacít, ktoré sú vhodné pre ubytovanie utekajúcich rodín, ako aj sprístupnenie ďalších vhodných štátnych ubytovacích zariadení.

V spolupráci s neziskovými organizáciami žiadajú rovnako vypracovať plán integrácie utečencov, a to pre každé zariadenie zvlášť, na základe špecifických podmienok v každom regióne.

Okrem iného by im pomohlo, ak by rezorty iniciovali programy malých grantov pre neziskové organizácie, cieľom ktorých by bola čo najrýchlejšia integrácia utečencov v konkrétnych regiónoch a okresoch.

Navrhujú tiež zrekonštruovať existujúce budovy v majetku štátu a verejnej správy, ktoré by relatívne efektívne mohli byť prebudované na ubytovacie zariadenia v podobe jednoduchých bytových jednotiek.

„Týchto budov je po Slovensku nesmierne veľa, prebudovanie je možné zrealizovať pomerne rýchlo. A potom by tieto zariadenia mohli zostať ako štartovacie byty. Možnosťou je aj výstavba jednoduchých montovaných stavieb, na ktorej sa môžu podieľať aj sami budúci nájomníci, čo im poskytne pracovnú príležitosť,“ píšu aktivisti. Rovnako navrhujú nadviazať dlhodobú spoluprácu so ziskovým sektorom.

Iniciatíva sa konkrétne obrátila na ministerstvá dopravy a výstavby, financií, obrany, ako aj práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Pomohli už stovkám utečencov

Iniciatíva Tatry pomáhajú Ukrajine vznikla v marci, zložená je zo zástupcov Machaon International - združenia pre ochranu prírody, Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, Tatranského parlamentu, Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Lomnica a Správy národného parku Slovenský raj.

Za podpory ďalších ľudí a nadácie Donio sa im doteraz podarilo vytvoriť call centrum na pomoc viac ako 1 500 utečencom ubytovaným v regióne.

Zabezpečili tiež dlhodobé ubytovanie viac ako 500 utečencom v súkromných domoch a hoteloch. Rovnako zabezpečili kurzy slovenského jazyka pre viac ako 120 ľudí, poskytli humanitárnu pomoc v celkovej výške viac ako 10-tisíc eur a zorganizovali aj pomoc so zamestnaním pre viac ako 150 ľudí.

„Výsledkom tohto spoločného úsilia je, že 30 percent dospelých utečencov si k 15. máju našlo trvalú prácu alebo brigádu aj vďaka burze práce, ktorú sme zorganizovali. Na základe skúseností a dobrých výsledkov neziskového sektora vidíme príležitosť spojiť sily s ministerstvami a inými štátnymi inštitúciami. Hlavným cieľom je nastavenie efektívnych procesov adresnej a komplexnej pomoci utečencom v regiónoch tak, aby boli schopní čo najrýchlejšej integrácie do sociálno-ekonomického života na Slovensku,“ uvádza sa vo výzve.

