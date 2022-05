Ďalšie video s medveďmi. Promenádujú sa po tatranských koľajniciach

Ochranár sa čuduje, že sa niekto čuduje.

VYSOKÉ TATRY. Téma výskytu medveďov naďalej mimoriadne rezonuje vo verejnosti.

Dôkazom je aj ďalšie virálne video na sociálnej sieti.

Kvarteto medveďov sa na ňom promenáduje priamo po trati Tatranskej elektrickej železnice neďaleko Popradského plesa.

"Za posledných 30 rokov sa medvede 100-násobne premnožili, a teda polovicu by bolo treba zlikvidovať, aby sa ľudia nebáli ísť do lesa na prechádzku alebo huby. Myslím, že život človeka by mal byť dôležitejší ako život medveďa," aj takto búrlivo diskutujú Slováci k videu na facebooku.

"Pán je milovník prírody, ale mŕtvej. Choďte sa prechádzať do parku, tam budete v bezpečí. A ľudia sa koľkokrát premnožili? Tiež by bolo dobré ich trošku umravniť. Neboli tie medvede v tej prírode pred nami tak náhodou?" reagujú tiež emotívne zástupcovia opačného názorového tábora.

Čech volal 158, že v Kôprovej doline vidí medveďa

