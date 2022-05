Dva mesiace od požiaru domova dôchodcov na Spiši sa späť sťahujú prví klienti

Najzničenejšiu strechu oprava ešte čaká.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prvých 23 klientov Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, ktorý pred takmer dvoma mesiacmi zachvátil požiar, sa v utorok sťahovalo späť do svojich izieb.

Potvrdil to primátor mesta Pavol Bečarik (SNS) s tým, že sa zatiaľ podarilo obnoviť prvé poschodie budovy.

„Približne do dvoch týždňov by sme chceli presťahovať aj ďalších takmer 90 klientov. Tí sú v súčasnosti rozmiestnení v iných našich detašovaných pracoviskách. Za toto obdobie by už mali byť všetky tri poschodia užívaniaschopné. Následne doplníme kapacity na tých 150 ľudí, ako to bolo pôvodne," priblížil primátor.

V tejto časti bolo potrebné vymaľovať, vymeniť všetky svetlá, vypínače a obnoviť priestory po zatečení vody z hasenia.

Oprava strechy sa ešte nezačala

Požiar najviac poškodil podkrovie a strechu zariadenia, podľa Bečarika zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne s obnovou tejto časti.

Nie je totiž ukončené vyšetrovanie a mesto nedostalo úhradu škôd z poisťovne.

„Prehodnocuje sa tiež statika a pôvodná projektová dokumentácia, aby sa stanovilo, ako sa to bude rekonštruovať a potom urobíme verejné obstarávanie. Do zimy musíme postaviť konštrukciu a strechu," doplnil primátor s tým, že vo verejnej zbierke je momentálne približne 15 000 eur.

Finančne pomohli vláda aj kraj

Košický samosprávny kraj prispel mestu sumou 100 000 eur a 200 000 eur je vládna dotácia, ktorú radnica použila na sanáciu škôd a sprevádzkovanie prvých troch poschodí budovy.

Požiar Domova dôchodcov na Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi vypukol 29. marca popoludní.

Pri udalosti sa nikto nezranil, bolo však nutné vo veľmi krátkom čase z horiacej budovy evakuovať všetkých zamestnancov a klientov, z ktorých niektorí boli aj imobilní.

Oheň napáchal škody približne za 2,5 milióna eur.