V Tatrách chýbajú podľa chatárov toalety, v podhorí zase parkovacie miesta

O sporných témach diskutovali s Budajom.

VYSOKÉ TATRY. Chatári, horskí záchranári a ochrancovia prírody vo Vysokých Tatrách otvorili za jedným stolom s envirorezortom témy, ktoré boli dlhé roky predmetom sporov.

Chatárov trápia napríklad chýbajúce toalety v Tatranskom národnom parku (TANAP-u) a potrebujú tiež zdroje na modernizáciu. Stretnutie, ktoré nedávno inicioval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), bolo okrem iného reakciou na kritiku úplného zákazu áut v národnom parku zo strany chatárov či horských vodcov.

"Považujem to za začiatok rozvoja regiónu Vysokých Tatier v súlade s prírodou a očakávaniami turistov. Súčasťou diskusie boli aj možnosti podpory ekologizácie vysokohorských chát, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vysokohorskej tatranskej turistiky. Ich prínos je nenahraditeľný nielen z pohľadu rozvoja turizmu, ale aj ochrany prírodného dedičstva najstaršieho národného parku na Slovensku," skonštatoval Budaj.

Na stretnutí sa zúčastnili viacerí tatranskí chatári, vedenie Horskej záchrannej služby, zástupcovia horských vodcov i Správy TANAP-u.

Chatári súhlasia, že je nemysliteľné, aby sa po horských cestách vybudovaných na zásobovanie chát vyvážali turisti.

"Všetci by sme boli radi, keby sme to vedeli zefektívniť. Elektrické autá, ktoré pripadajú do úvahy, niečo stoja a nedá sa to urobiť hneď, je potrebné sa nejako pripraviť," skonštatoval chatár Milan Štefánik.

Ocenil, že minister tlačí na modernizáciu a zlepšenie aktuálneho stavu, jednou z tém bol aj absentujúci systém dopravy. Štefánik upozornil, že v regióne chýbajú parkovacie miesta, napríklad väčšie parkovacie domy na podhorí a následný transport turistov.

Desaťtisíc návštevníkov a žiadna toaleta

"Trápi nás aj nedostatočná pomoc zo strany národného parku, všetko riešime cez výnimky ministerstva. Chýbajú nám toalety a je aj málo oddychových miest. Na Popradskom plese je denne 10 000 ľudí a nie je tam jedna verejná toaleta. Rovnako je to na Sliezskom dome, či v Malej a Veľkej Studenej doline," zdôraznil Štefánik. Budaj podľa neho v tomto smere prisľúbil rýchlu nápravu.

Zároveň sa chatári zaujímali o výzvy z eurofondov na modernizáciu vysokohorských zariadení.

"Všade v Alpách sú moderné technológie na ohrev vody a vykurovanie, u nás sú ešte stále v 21. storočí chaty, kde kúrime koksom, briketami a podobne. My sme si vedomí, že to škodí prírode a treba to zmeniť," skonštatoval Štefánik.

Zjednodušené podmienky na vyjednávanie

Minister vníma, že pre ochranárov, záchranárov a chatárov Vysoké Tatry nie sú dovolenkovou destináciou, ale miestom výkonu práce.

"Ich priority sú síce rozdielne, ale nie aj nezlučiteľné," skonštatoval.

K zjednodušeniu podmienok na vyjednávanie prišlo podľa ministra spojením Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u pod jednu strechu reformou národných parkov a ochotou vedenia envirorezortu pozdvihnúť TANAP na svetovú úroveň.

"Všetko ukáže čas, ale myslím si, že nám to zjednoduší cestu, keďže niektoré prevádzky sú na štátnych pozemkoch a nebudeme musieť s výnimkami chodiť za dvoma rezortmi," zhodnotil Štefánik.