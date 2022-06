Turistika na čas a so sto kilami na chrbte. Nosiči si v Tatrách zmerali svoje sily

VYSOKÉ TATRY. Nosičská stovka, 21. ročník Memoriálu Juraja Petranského pretekov vysokohorských nosičov sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách v sobotu 4. júna.

Do vysokohorského terénu sa nosiči pustili v troch kategóriách: profesionáli so stokilovým nákladom, zmiešané dvojice so stokilovým nákladom a ženy s tridsaťkilovým nákladom.

Súťaže hlavnej kategórie stovkárov sa tento rok zúčastnilo 33 nosičov.

Súťažiaci odštartovali o 10.00 hod. na Hrebienku s nákladom, ktorý vážil sto kilogramov a čakalo ich dvestometrové prevýšenie. Cieľ preteku bol na Zamkovského chate.

Minuloročný víťaz , horský nosič Filip Zacher, zdolal vlani tú istú trasu aj s nákladom za 43 minút a 32 sekúnd.

