V Tatrách pripravujú plán únosnosti územia, aktivisti požadujú limity pre výstavbu

Dokument má byť hotový počas jesene.

VYSOKÉ TATRY. Vo Vysokých Tatrách pripravujú plán únosnosti územia z pohľadu cestovného ruchu. Tatranskí aktivisti aj poslanci už dlhodobo poukazujú na potrebu stanoviť limity pre výstavbu.

Strategický dokument, ktorý by mal byť hotový počas jesene, je súčasťou prípravy takzvaného krajinno-ekologického plánu. Podľa občianskeho združenia Tatry 22 sa totiž v Tatrách realizuje výstavba bez akejkoľvek koncepcie a prevažujú pri tom apartmány.

Tie podľa jednej z aktivistiek a miestnej poslankyne Lucie Dubielovej (nezávislá) neprinášajú ani benefit, čo sa týka zvýšenia počtu pracovných príležitostí, a sú pre územie skôr záťažou.

Nadbytok ubytovania, chýbajúce služby

Aktivistom nejde o zastavenie projektov, ale o to, aby boli udržateľné.

„Ak chceme udržateľný rozvoj, musia sa stanoviť limity. Jediný záujem developerov je však finančná stránka, čo je logické. Uvádzajú zastavanosť územia a výšku budovy, ale počet lôžok, únosnosť územia, dopravné limity, ktoré riešime v rámci plánu udržateľnej mobility pre Tatry, tam chýbajú,“ skonštatovala Dubielová, podľa ktorej ide o systémovú chybu.

Výsledkom toho je podľa nej aj nadbytok ubytovacích možností a naopak, chýbajúce služby.

Naplánované stavby

Tatranci z občianskeho združenia v uplynulých dňoch poukázali na viaceré zámery, ktoré sa nachádzajú v územnom pláne. Ide napríklad o veľký komplex v Tatranskej Lesnej či projekt v Starom Smokovci.

Medializovaná bola aj výstavba pod údolnou stanicou lanovky v Tatranskej Lomnici. Mesto Vysoké Tatry pripomenulo, že v poslednom prípade pôjde o polyfunkčný objekt. S jeho budovaním sa začalo na území, ktoré už bolo v minulosti zastavané stavbami a podľa samosprávy je v súlade s územným plánom.

Ako informovala vedúca oddelenia územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy na mestskom úrade Emília Kušnírová, na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V rámci konaní sa záväznými stanoviskami kladne vyjadrili všetky dotknuté orgány verejnej správy.

„Podotýkame, že mesto Vysoké Tatry ako príslušný stavebný úrad, rozhoduje a povoľuje stavby na základe týchto príslušných dokladov a projektovej dokumentácie, v zmysle ustanovení stavebného zákona. Ak investor splní zákonom stanovené podmienky, stavebný úrad nemá dôvod žiadosti nevyhovieť,“ vysvetlila Kušnírová.

Krajinno-ekologický plán

Podľa aktivistov z OZ Tatry 22 však súčasné limity v územnom pláne nie sú dostatočné a tak idú niektorí investori v mnohých projektoch do absolútneho extrému.

„Práve krajinno-ekologický plán stanoví spomínanú únosnosť územia a limity, ktoré tak budú ďaleko prísnejšie a premietnu sa do nových regulatívov územného plánu. Musíme sa vysporiadať s tým, čo existuje, spôsobom, ktorý to umožňuje. Výsledky vykonanej pasportizácie jednotlivých mestských častí nám ukážu, či už v nich limit únosnosti z pohľadu cestovného ruchu nie je prekročený. Potom sa stanovia perspektívy udržateľného rozvoja pre jednotlivé mestské časti, teda to, na čo by mali byť určené,“ priblížila Dubielová.

Ako príklad uviedla Polianky, ktoré sú vyslovene liečebné, preto sa tam odporučia aktivity podporujúce práve tento produkt cestovného ruchu. Naopak, Lomnica je zase viac športová a Smokovec vhodný pre „korzo“.