Železnice plánujú obmedziť spoj pod Tatrami. Obyvatelia spisujú petíciu

VYSOKÉ TATRY. Tatranci spisujú petíciu za zachovanie železničnej osobnej dopravy na trati Studený Potok – Tatranská Lomnica.

V rámci pripravovaného cestovného poriadku, ktorý by mal platiť od 11. decembra, by mali vlaky v danom úseku premávať len počas letnej a zimnej sezóny, v mimosezóne iba počas nepracovných dní.

Podľa petičiarov sa týmto navrhovaným riešením značne skomplikuje dopravná dostupnosť obyvateľov za cestou do zamestnania, škôl či inými účelmi v lokalitách.

Železnice: Málo vyťažený spoj

Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je však pravidelná denná doprava počas pracovných dní na tejto trati využívaná relatívne málo.

„Nový grafikon je dnes spracovaný ako Rámcový návrh a bude predmetom prerokovania so samosprávou. Vychádza z Plánu dopravnej obslužnosti, na ktorom pracujú ministerstvá dopravy a financií, ktorý predpokladá pre vlakové trate určitú obsadenosť. Táto trať má počas väčšiny pracovných dní malú vyťaženosť,“ vysvetlil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V zmysle pripravovaného Cestovného poriadku 2022/2023 sú podľa jeho slov vlaky na traťovom úseku pripravované na dvojhodinový takt, a to len v soboty, nedele a v sviatky a v období od 24. decembra 2022 do 8. januára 2023 a od 1. júla budúceho roka do 3. septembra denne.

„Vtedy je totiž cestujúcich, najmä turistov, podstatne viac. Na tomto traťovom úseku by tak prišlo k posilneniu turistickej dopravy na úkor relatívne málo vyťaženej pravidelnej dennej dopravy počas pracovných dní, ktorá je dnes zabezpečovaná desiatimi pármi osobných vlakov,“ argumentoval Kováč.

Po novom by malo premávať deväť párov osobákov.

„Zmeny v systéme dopravy a v polohách vlakov sú smerované k zvýšeniu efektivity železničnej dopravy a najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu zabezpečenia a financovania verejnej železničnej dopravy,“ doplnil hovorca železničnej spoločnosti.

Petičiari: Vlaky zvyšujú atraktivitu regiónu

Tatranci považujú zrušenie vlakového spojenia za nelogické, tento krok môže podľa nich viesť k nadmernému využívaniu osobnej automobilovej dopravy.

„U nás v obci, žiaľ, chýbajú služby a myslím si, že veľa Lomničanov cestuje za službami práve do Popradu, ako aj na nákupy či na úrady,“ povedala Michaela, ktorá býva v Tatranskej Lomnici a zatiaľ fungujúce vlakové spojenie využíva.

Petičiari tiež tvrdia, že železničné osobné spojenie zvyšuje atraktivitu regiónu ako celku, zvyšuje ekologickú stabilitu územia v národnom parku a eliminuje nadmerné zaťažovanie prírody v ochranných pásmach a priamo v Tatranskom národnom parku.

Poslanci navrhujú expresné vlaky

Avizovaná zmena by prišla práve v čase, keď sa vo Vysokých Tatrách pracuje na pláne udržateľnej mobility, kde je primárnou železničná sieť.

„Jeho súčasťou budú záchytné parkoviská, pri ktorých sa tiež počíta so železnicou, takže by bol nezmysel, aby sa teraz obmedzovali spoje, keď v budúcnosti s nimi, práve naopak, počítame,“ skonštatovala poslankyňa mestského zastupiteľstva Lucia Dubielová (nezávislá).

Podľa jej slov si už poslanci vyžiadali konkrétne podklady k novému grafikonu.

Namiesto zrušenia spoja navrhujú napríklad expresné vlaky bez zastavenia v Studenom Potoku, teda priame spojenie Poprad – Tatranská Lomnica.

„Problémom je, že všetci turisti chodia do Tatier cez smokovecký uzol, ktorý je preťažený. Idú do Smokovca a potom prestupujú do Lomnice. Ak by sa zaviedli expresné vlaky, chodili by priamo do Lomnice,“ dodala Dubielová.

