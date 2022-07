Pri Jaklovciach sa túla medveď. Možno sa zdrží aj dva týždne

Objavil sa aj pred desiatimi rokmi.

JAKLOVCE. V chatovej oblasti Rovne v obci Jaklovce sa v nedeľu večer pred jedenástou hodinou objavil medveď. Zachytila ho fotopasca poľovníkov.

„Neskôr som mal informáciu, že ráno o šiestej bol medveď pri kontajneroch pri chatách,“ opisuje predseda Poľovníckeho združenia Orlovec Peter Bencko.

Starosta Jakloviec Matúš Fedor (nezávislý) fotografiu hneď kázal uverejniť na sociálnej sieti a vyhlásili to aj v miestnom rozhlase.

„Ťažko mi je to hodnotiť, lebo doposiaľ sme neboli konfrontovaní priamo v rámci nášho územia s medveďom. Doposiaľ sme to videli len z Vysokých či Nízkych Tatier v televízii, kde je väčšia rozloha neobývaných území. Nevenoval som tomu pozornosť a nemyslel som, že by sa to stalo u nás,“ opisuje.

Starosta si nespomína, aby v minulosti fotopasca takto oficiálne potvrdila výskyt medveďa v blízkostí ľudí.

