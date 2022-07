Výpovede zamestnancov letiska v Poprade rieši rezort dopravy. Tajomníčka: Zlyhal dialóg

Riaditeľ Dujava odstúpiť neplánuje.

POPRAD. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vníma veľmi citlivo situáciu, ktorá nastala na popradskom letisku.

Uviedla to v utorok po stretnutí so zástupcami zamestnancov letiska a jeho riaditeľom v Poprade pre médiá štátna tajomníčka ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková (nominantka Sme rodina).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dodala, že pre ministerstvo je absolútne kľúčovou prioritou, aby toto verejné medzinárodné letisko bolo stabilizované nielen ekonomicky, ale súčasne aj personálne.

Stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako v závere minulého týždňa zamestnanci letiska zaslali otvorený list ministrovi Andrejovi Doležalovi (nom. Sme rodina).

Dôvodom je nespokojnosť s činnosťou a správaním sa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Petra Dujavu, ktorého odvolanie žiadajú.

Doteraz podalo výpovede 50 z takmer 70 zamestnancov letiska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zamestnanci letiska v Poprade podali hromadne výpovede, žiadajú odvolať riaditeľa Čítajte

Bruncková: Zlyhal konštruktívny dialóg

Podľa Brunckovej boli na rokovaniach prebraté všetky témy a otázky, ktoré boli v otvorenom liste vznesené.

„Vypočuli sme si argumentáciu oboch strán. Všetky tieto informácie budeme v najbližších hodinách analyzovať a následne prijmeme z pozície väčšinového akcionára rozhodnutie, o ktorom budeme včas médiá informovať,“ poznamenala.

Podľa jej názoru však zlyhal konštruktívny dialóg medzi vedením letiska a zástupcami zamestnancov.

„Stále predpokladám, že ešte je priestor alebo medzičas po dnešných rokovaniach, aby sme sa k dialógu vrátili,“ dodala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výpovede podpísali dve tretiny zamestnancov letiska v Poprade Čítajte

Dujava: Úlohu od akcionára som splnil

Riaditeľ letiska Dujava pre médiá uviedol, že celú záležitosť považuje za internú záležitosť spoločnosti.

„Rokovania prebiehajú, každý máme názor a pohľad na vec. Samozrejme v tejto chvíli je túto situáciu potrebné upokojiť a na tom aj pracujeme,“ povedal po stretnutí.

Zároveň informoval, že odstúpiť neplánuje.

„Po ekonomickej stránke som dostal túto firmu do zelených čísel. Z tohto pohľadu som úlohu, ktorú som od akcionára dostal, naplnil,“ zhodnotil.

Podľa neho problémy, ktoré zamestnanci vnímajú a vyústili do súčasného stavu, sú vyslovene platové či benefitové.

„Táto doba, politická situácia, v ktorej sme, toto sa deje všade, deje sa to na všetkých letiskách, ja tomu rozumiem. Je potrebné dať tomu nejaký trvalo udržateľný rozvoj,“ doplnil. Dodal tiež, že so zamestnancami chce komunikovať, pričom ich označil pre firmu za dôležitých.

Dovolenkári sa báť nemusia

Zamestnanci, ktorí podali výpovede, však podľa predsedu základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu na popradskom letisku Michala Pavelu naďalej trvajú na odvolaní riaditeľa.

Zároveň zdôraznil, že popradské letisko funguje naďalej.

„Pri výpovediach, ktoré sme dali, beží dvojmesačná výpovedná lehota. Všetky pozície sú pokryté. To znamená, že dovolenkové lety, odlety do Londýna, všetko funguje ako predtým. Žiaden štrajk nebude. Ľudia sa môžu spoľahnúť na to, že keď budú odlietať do dovolenkových destinácií, budú vybavení tak, ako sa má,“ pripomenul Pavela, ktorý pracuje na letisku 33 rokov.

Verí, že štátnej tajomníčke v utorok predostreli dosť dôvodov na to, aby mohla byť požiadavka zamestnancov naplnená.

Doležal vymenoval Dujavu za šéfa Letiska Poprad - Tatry v septembri 2020, na poste nahradil Ivanu Herkeľovú.

Hlavným akcionárom letiska je štát, pričom ministerstvo dopravy má v ňom podiel 97,61 percenta, mesto Poprad vlastní 1,67 percenta a mesto Vysoké Tatry 0,72 percenta akcií.