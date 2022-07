Šéfka Združenia cestovného ruchu: Akcie v Tatrách budú len pre tie s veľkým rozpočtom

Poplatky neboli podľa nej jasne komunikované.

VYSOKÉ TATRY. Aktualizované poplatky za organizovanie podujatí vo Vysokých Tatrách, ktoré zaviedla od júla Správa Tatranského národného parku (TANAP), podľa Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry poškodia najmä menšie športové akcie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedla to riaditeľka združenia Lenka Rusnáková s tým, že viaceré aktivity v lete i v zime sú organizované práve dobrovoľníkmi, nadšencami hôr a športu.

"Pre nás bol zverejnený cenník prekvapením, našli sme ho náhodou a trochu nás mrzí, že nedošlo k jasnej komunikácii zo strany správy, ako ten cenník mysleli, kto to má platiť, ako sa žiada o povolenia, najmä čo sa týka poplatkov za fotografovanie a natáčanie videí," skonštatovala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Podnikateľov organizovanie podujatí v národnom parku vyjde drahšie Čítajte

Rusnáková: Kluby a združenia na to mať nebudú

Dodala, že v súčasnosti je už takmer každý návštevník tvorcom digitálneho obsahu a hranica medzi komerčným a nekomerčným využitím je vďaka sociálnym médiám a spoluprácam veľmi tenká.

"Pri podujatiach sa nerozlišujú bežecké od masových akcií. Príde nám, že chcú obmedziť takmer každé podujatie, ktoré sa bude v Tatrách konať. Maximálne sa tak budú môcť organizovať veľké komerčné akcie, kde majú dostatočný rozpočet na to, aby si tieto poplatky mohli dovoliť," upozornila Rusnáková.

Menšie športové kluby či občianske združenia podľa nej na to zdroje vo väčšine prípadov mať nebudú.

ZCR chápe, že podujatí v Tatrách je najmä po dvoch rokoch pandémie čoraz viac a z pohľadu ochrany prírody je prirodzené ich aj takouto formou regulovať.

"Uvítali by sme však, keby nám Správa TANAP-u predstavila víziu, ako si to predstavujú, čo chcú, aby sa v národnom parku organizovalo, a čo nie," dodala Rusnáková.

Majko: Cenník sme len aktualizovali

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko upozornil, že cenník za organizovanie podujatí a podnikanie na štátnych pozemkoch tu bol už pred reformou národných parkov.

"My sme ho len aktualizovali a zverejnili, čo zjavne viacerým nevyhovuje. Treba si však uvedomiť, že napríklad pri bežeckých podujatiach, za ktoré organizátor vyberá štartovné a má z toho reálny príjem, nám po chodníkoch prebehne aj 400 ľudí. My ich potom musíme dávať dokopy a štát to stojí nemalé finančné prostriedky," zdôraznil Majko.

Poplatky zvýšia náklady

Organizátorom viacerých podujatí je aj prevádzkovateľ stredísk cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách spoločnosť Tatry Mountain Resorts.

Jej hovorca Marián Galajda v tejto súvislosti uviedol, že schválené poplatky zvýšia náklady na organizáciu.

"Naše tradičné podujatia však budeme realizovať v súčinnosti a podľa pravidiel nastavených Správou TANAP-u," dodal.

Vo zverejnenom cenníku sú napríklad poplatky za filmovanie, fotografovanie či organizovanie verejných, rekreačných a športových podujatí.

Za organizáciu na štátom spravovaných pozemkoch je napríklad poplatok pri maximálne 100 účastníkoch štyri eurá za deň a osobu, pri počte 200 a viac zúčastnených je to až 20 eur.