Drahý rozchod v Tatrách. Nevinný výlet sa zvrhol na nákupnú horúčku

A ešte aj museli šliapať kilometre pešo.

Výlet do Starého Smokovca sa skončil rozbitým vreckovým. (Zdroj: Korzárland)

STARÁ LESNÁ. Zlá predpoveď počasia na utorok nevyšla, namiesto búrky svietilo celý deň slnko, a tak sa počas tretieho dňa tábora Korzárland v Starej Lesnej mohli deti tešiť najprv zo športovej olympiády a potom aj z výletu do Starého Smokovca.

Myslela, že "umre"

"Bol to super pocit, ešte nikdy som nemala takú dôležitú úlohu, veľmi som sa bála, že mi oheň zhasne," prezradila táborová ministerka športu a zároveň aj nosička olympijského ohňa na slávnostnom otvorení hier Zara Mária (10).

Malí športovci súťažili v šiestich disciplínach - preskok cez švihadlo, skok do diaľky z miesta, hod štvorkilovým kameňom, hod na presnosť, slalom a drepy. Podľa chôdze po schodoch bolo potom jasné, kto drepoval poctivo.

„Bola to celkom sranda, až na tú svalovku, kvôli ktorej ledva chodím. Keď som dorobila drepy, myslela som, že ´umrem´!“ zhodnotila Danielka (12).

Hneď po obede sa táborníci vybrali na návštevu Horskej záchrannej služby. S olympiádou v nohách však museli ísť najprv pešo takmer dva kilometre na zastávku tatranskej električky, ktorá ich už odviezla do Starého Smokovca.

Nákupní maniaci

„Zážitky pána záchranára, ktorý sa nám venoval, sme počúvali s otvorenými ústami. A ako inak, nemohli sme potom vynechať ani návštevu potravín a obchodíkov so suvenírmi. Stále platí, že dieťa v tábore s peniazmi, o osude ktorých môže rozhodnúť len ono, reaguje rovnako, ako sme reagovali my v táboroch pred 20 rokmi,“ s úsmevom komentovala prezidentka Korzárlandu Mária Benková vtipný mix davovej psychózy a nákupnej mánie malých tatranských výletníkov.

"V obchode som minula okolo šesť eur. Kúpila som si výživku do ručičky, čipsy a protistresovú hračku,“ dozvedeli sme sa od Zary Márie, na čo rozbila vreckové.

Po celodennej drine potešili deti na večeru vytúžené špagety, jedno z najobľúbenejších táborových jedál.

„Zaslúžene sme potom ako večerný program odsúhlasili deťom kino, keď už si nakúpili toľko čipsov, nech ich je kde zjesť,“ informovala prezidentka.

Dva kilometre pešo, ááá, prečo?!

„Na olympiáde sa mi najviac páčilo, ako sme museli zhodiť kvetináč loptou. V jedálni mi najviac chutí čaj. Potom sme išli električkou do Starého Smokovca, boli sme sa pozrieť na horskú službu a nakoniec bol rozchod,“ zhodnotila deň Oli (9).

„Išli sme dva kilometre pešo po olympiáde na stanicu, ááá, prečo?! Mala som hroznú svalovku a oni ma nútili behať. Nastúpili sme do zubačky a bolo to v poho. V Starom Smokovci sme mali rozchod a išli sme do obchodu Na konci sme boli na záchranárskej horskej službe. Tam nám nejaký týpek hovoril o jeho práci. Na konci padla otázka o mŕtvolách. Cesta späť v poho,“ opísala utorok Alexandra (13).

V stredu sa prvé tri oddiely dočkajú čvachtania v luxusnom bazéne, v programe sú aj kreatívne dielne, výroba táborového maskota, módnych doplnkov, kožených náramkov a taktiež hra Western, ktorá vyvrcholí v piatok hľadaním pokladu.