Výstavba novej štvrte v Poprade je zastavená, investor začal s prácami bez povolenia

POPRAD. Stavba v areáli bývalých kasární v Poprade, kde má vzniknúť nová obytná štvrť, bola pozastavená. Informovala o tom počas stredajšieho mestského zastupiteľstva vedúca odboru výstavby na mestskom úrade Kristína Horáková.

Dôvodom je, že stavebník začal s výstavbou časti stavby bez stavebného povolenia.

„Z našej strany tam boli vykonané opakované štátne stavebné dohľady, stavba bola zastavená. Podľa mojich informácií sa už momentálne práce nerealizujú. Zároveň sme v zmysle stavebného zákona stavebníka predvolali na prejednanie správneho deliktu za porušenie ustanovení stavebného zákona. Ako stavebný úrad sme urobili všetky kroky ako nám stavebný zákon predkladá,“ povedala Horáková.

Stavebné povolenie očakávali už na začiatku leta

Stavebník má za sebou posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvanú EIA, aj právoplatné územné rozhodnutie. Spoluinvestor projektu Slavomír Gmitter potvrdil, že v areáli začali s niektorými prípravnými prácami pre stavbu.

Pôvodne totiž predpokladali, že stavebné povolenie sa podarí získať ešte začiatkom leta, aj preto už mali niektoré práce dlhodobo naplánované.

„Ide o práce s technológiami, ktoré sa nedajú zabezpečiť tak, že tam za pár dní prídu, čo sa týka zakladania stavieb a nejakých výkopov, takže tie procesy sa zrealizovali, pretože boli dlhodobo objednané,“ vysvetlil.

Verí, že stavebné povolenie sa podarí dotiahnuť a bude vydané niekedy v septembri. Zároveň dodal, že so stavebným úradom komunikovali.

Rodinné i bytové domy

Nová štvrť s názvom Nové nábrežie s kompletnou občianskou vybavenosťou má vzniknúť na území s celkovou výmerou 64 561 metrov štvorcových v západnej časti mesta v blízkosti rieky Poprad.

Developer plánuje stavať v rámci niekoľkých etáp. V tej prvej by chcel vybudovať 27 rodinných domov a dva bytové domy so 42 bytmi. Celkovo by tam malo do roku 2028 postavených okrem spomínaných rodinných domov aj šesť nových polyfunkčných bytových objektov a štyri bytové domy, pribudnúť má takýmto spôsobom dokopy 430 bytov. V záverečnej etape sa počíta s dominantnou výškovou budovou.

Areál bývalých kasární získala od mesta v roku 2019 vo verejnej súťaži za jeden milión eur spoločnosť PG-GMT, s. r. o., ktorá v súčasnosti pôsobí pod názvom Nové nábrežie, s. r. o. Predtým bol niekoľko rokov nevyužívaný.