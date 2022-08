Nová doba v Tatrách, samé psy a e-biky. Spočítajú turistov, padne rekord?

Vlani vyhrali Popradské pleso a Rysy.

VYSOKÉ TATRY. Po roku budú v Tatranskom národnom parku opäť rátať turistov.

Pravidelné spočítanie návštevníkov dá odpoveď nielen na otázku, koľko ľudí prejde vysokohorským prostredím za jediný deň, ale taktiež ukáže, koľko cyklistov mieri do vybraných lokalít.

Počítať budú aj psy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zamestnanci Správy TANAP-u vyrazia do terénu už tento štvrtok, informovala Martina Petránová zo Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Tatrách padol rekord v návštevnosti, najviac lákalo Popradské pleso Čítajte

Počet psov prekvapil

Od 5.00 do 19.00 budú monitorovať návštevnosť na takmer štyridsiatich miestach vo viac ako päťdesiatich smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť