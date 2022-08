Maloleté deti nelegálne lovili tatranskú zver. Koho chytili, toho potrestali

V tábore si užili bazén i vyprážaný syr.

STARÁ LESNÁ. Hlasnou sirénou si pri stredajšom rannom budíčku v Korzárlande pomáhali chlapci zo štvrtého oddielu Šutre, čím poriadne nahnevali dievčatá z tretieho oddielu Žabky, ktoré už vyhlásili na nasledujúce ráno krutú odplatu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tie sa však nakoniec ešte dopoludnia spolu s ďalšími dvomi oddielmi upokojili a doslova schladili v príjemnom hotelovom bazéne, kde si Žabky dokonca pod vedením zdravotníka Romana nacvičili aj parádne tanečno-akvabelové číslo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Drahý rozchod v Tatrách. Nevinný výlet sa zvrhol na nákupnú horúčku Čítajte

Jedna sa na náramok vykašľala, druhej sa podaril

Ostatné oddiely sa zatiaľ venovali kreatívnym dielňam alebo si zašportovali na multifunkčnom ihrisku.

"Dnes sme šili a vyrábali z korálkov, ale potom sa mi to celé rozplietlo a vykašľala som sa na to," opísala vo svojom článku do táborových novín 12-ročná Danielka.

"Keď sme boli v bazéne, zdravotník nám dával súťaže. Po bazéne sme boli vonku a hrali gumu. Potom som vyrábala náramok. Dnešný deň sa mi veľmi páčil," pridala svoj názor 8-ročná Košičanka Maruška, ktorej náramok sa naozaj veľmi vydaril.

Vynikajúca zeleninová polievka a najmä obľúbený vyprážaný syr s hranolkami posilnili deti pred prvou časťou trojdielnej celotáborovej westernovej hry Texas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Spala len štyri hodiny, vraj v pohode. Ráno po diskotéke museli cvičiť a behať Čítajte

"V nej sme nelegálne lovili zver, lebo potrebujeme peniaze na cestu na západ za človekom, ktorý nám prezradí, kde je schovaná mapa k ukrytému pokladu. Vedeli sme, že ideme do rizika, mohli nás chytiť šerifovi pomocníci, a veru nás aj chytili. Buď nám vzali ulovenú zver alebo peniaze, ktoré sme za zvieraciu kožu a kožušiny získali u priekupníka, alebo nás pomaľovali farbami na tvár," opísala prezidentka Korzárlandu Mária Benková, prečo deti tak splašene pobehovali po celom areáli.

Večer si potom ešte otestovali aj svoj podnikateľský inštinkt pri známej hre Biznis.

Je sranda, no dávajú na nich pozor ako na vlastných

"Nikoho z tohtoročných vedúcich som síce doposiaľ nepoznala, ale sú mi sympatickí, sú za srandu a zároveň na nás dávajú pozor ako na vlastných. S dievčatami z nášho oddielu si rozumiem a vážim si na nich to, že keď môžu, tak bez problémov každému pomôžu," zhodnotila 13-ročná Sára, ako sa jej zatiaľ páči v tábore s takmer 80 ďalšími deťmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Už žiadne príhovory, prší, rýchlo všetci do autobusu. Začal sa 15. Korzárland Čítajte

Jubilejný 15. ročník letného detského tábora Korzárland, ktorý sa koná v Starej Lesnej, organizuje cestovná kancelária Elán v spolupráci s denníkom Korzár.