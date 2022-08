Do domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi sa od požiaru vrátilo takmer 150 seniorov

Opustiť ho museli koncom marca.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Už takmer 150 seniorov sa vrátilo do domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, ktorí ho museli opustiť po požiari koncom marca.

Za uplynulé mesiace sa mestu podarilo obnoviť a opraviť tri podlažia.

Obnova posledného štvrtého poschodia, ktoré zhorelo do tla, by mohla byť ukončená spolu so strechou pravdepodobne do dvoch rokov.

Aktuálne samospráva pripravuje v tejto súvislosti verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

Pôvodne 190 klientov

Domov dôchodcov obývalo pôvodne celkovo 190 klientov.

„Z tých, ktorých sme hneď na začiatku rozmiestnili po iných sociálnych zariadeniach v rámci kraja, sa nebudú môcť vrátiť všetci,“ avizovala radnica ešte v júni.

Zariadeniu totiž chýbajú kapacity štvrtého zhoreného poschodia, na ktorom sa nachádzalo 43 izieb.

Mesto chce zatiaľ aspoň v rámci prvej etapy prác nechať obnoviť aspoň strechu a opláštenie, a následne to zazimovať.

Až neskôr sa bude môcť pustiť do výstavby izieb.

Dostali sme 1,45 milióna eur

Spišskonovoveská samospráva hovorila od začiatku o vysokej škode, financie potrebné na obnovu budovy odhadla na viac ako dva milióny eur.

Mesto sa hneď po požiari obrátilo s prosbou o finančnú pomoc prostredníctvom darovacieho účtu aj na samosprávy a podnikateľské subjekty. Pomôcť má tiež plnenie z likvidity poisťovne.

„Dostali sme 1,45 milióna eur. Z našich prostriedkov a darov, ktoré sme dostali, sme kryli práce, ktoré boli spojené s opravou a revíziou,“ dodala radnica.

Nikto sa nezranil

Oheň zachvátil strechu domova dôchodcov na sídlisku Tarča 29. marca krátko po obede.

Nachádzalo sa v ňom 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, pričom všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil.

Objekt bol po požiari zdevastovaný na približne 30 až 40 percent.

