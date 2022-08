Fotogaléria spod Tatier: Pozrite si krst novín, titulku aj maskota

Ocenili legendy Korzárlandu i činy detí.

STARÁ LESNÁ. Slávnostným krstom novín Korzárik vyvrcholil v piatok v Starej Lesnej 15. ročník letného detského tábora Korzárland.

Články do týchto špeciálnych novín, ktoré vychádzajú len jediný raz ročne a iba v tábore Korzárland, písali celý týždeň samotné deti.

V predposledný deň tábora doň dorazilo čerstvo vytlačené vydanie Korzárika aj s detským šampanským i koláčikmi na tradičnú slávnosť.

Legendy uviedli do siene slávy

Tú tentoraz pri výnimočnej príležitosti 15-ročného jubilea Korzárlandu spestrilo aj premiérové uvedenie legiend tohto tábora, na čele s jeho dlhoročným prezidentom Martinom Fazekašom, do sieňe slávy.

Nechýbalo ani odovzdávanie cien šéfredaktora denníka Korzár deťom za ich mimoriadne táborové počiny, ale jedno z ocenení dostala napríklad aj oddielová vedúca Lenka Olejárová za výrobu vôbec prvého maskota Korzárlandu v histórii.

Sedemdesiatsedem úžasných detí

„Je to neuveriteľné, no Korzárland otvoril svoje brány už pätnásty raz! Sedemdesiatsedem úžasných detí, štyria šikovní animátori Aneta, Alexandra, Juliana a Lukáš a šiesti zodpovední a hlavne zábavní dospeláci - oddieloví vedúci Andrea, Juliana, Lenka, Veronika, Jozef, Marcel a zdravotník Roman prežili prvý augustový týždeň v čarovnom svete plnom hier a zábavy. Zo všetkých síl sme sa snažili urobiť tento týždeň pre táborníkov nezabudnuteľným. Verím, že sa nám to podarilo a v budúcich rokoch sa vidíme opäť,“ napísala v príhovore do Korzárika prezidentka Korzárlandu 2022 Mária Benková, ktorá tiež získala cenu šéfredaktora.

Kvôli maskotovi vstávala o štvrtej ráno

Na poslednú chvíľu, ale predsa len stihli na krst vytvoriť maskota Korzárlandu – maňušku vrany.

A to najmä vďaka tomu, že v piatok ho už od štvrtej rána dorábala vedúca Lenka, ktorá sa tvorivým aktivitám venuje aj vo svojej práci v centre voľného času.

Ako nám prezradila, špeciálnymi motívmi pri šití maskota bolo použiť výlučne zvyškové materiály, ktoré by inak skončili v odpade, aj aby sa na výrobe podieľali všetci táborníci.

„Deti sú vnímavé aj na problémy spojené so životným prostredím a produkciou odpadu. Oslovili sme niekoľko textilných dielní s prosbou o poskytnutie zvyškového textilného a koženého materiálu, ktorý by skončil na smetisku. Našou veľkou výzvou bolo vdýchnuť tomuto odpadu život a vrátiť ho do kolobehu,“ vysvetlila Lenka.

Dodala, že každé dieťa v tábore vlastnoručne prišilo maňuške aspoň jedno pierko. Na krste sa na bábkoherca zahral ďalší ocenený Jakub, ktorý vrane prepožičal svoj hlas i humor.

Deti si pri tvorbe maskota osvojili tradičné ručné textilné techniky, čím si posilnili aj jemnú motoriku a kreativitu. „Okrem toho si z ostatných materiálov vytvorili aj krásne taštičky či obaly. Menšie deti si vyrábali náramky či prívesky z kože alebo korálok.“

V sobotu okolo poludnia sa už účastníci tábora Korzárland, ktorý organizuje cestovná kancelária Elán v spolupráci s denníkom Korzár, zvítajú v Košiciach so svojimi rodičmi.