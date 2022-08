Tatry majú ďalší problém. Bobor robí záplavy, čo mu zbúrajú, si hneď opraví

Nevedia sa dohodnúť, kto to má riešiť.

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ KOTLINA, SPIŠSKÁ BELÁ. Bobrie hrádze na rieke popri ceste prvej triedy I/66 smerom na Tatranskú Kotlinu, ktoré spôsobujú záplavy na ceste, zatiaľ nezbúrali.

Urobiť tak môže len správca povodia, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik.

Podľa jeho hovorcu Mariána Bocáka však musia počkať na rozhodnutie ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR.

Ako ďalej vysvetlil, hrádze sú v ochrannom pásme a bobor je zároveň chráneným živočíchom.

Desať hrádzí

V lokalite sa podľa riaditeľa Mestských lesov v Spišskej Belej Františka Pisarčíka nachádza asi desať hrádzí.

Ako povedal, zaplavených je viac ako 1,5 hektára nesúvislej oblasti.

To sa podľa jeho slov týka aj cesty v úseku asi sto metrov a priepustu, ktorý pod ňou vedie.

Slovenská správa ciest (SSC) potvrdila, že spomínaný priepust býva pre činnosť bobra opakovane upchatý.

V súčasnosti je podľa nej takmer úplne nefunkčný a preteká cez neho minimálne množstvo vody.

Bobor si to hneď opraví

„Potrebná je jeho okamžitá komplexná oprava. Vynakladáme nemalé finančné prostriedky na opakované odstraňovanie nánosov, ale všetky naše zásahy sú úplne neúčinné, nakoľko na druhý deň sú hrádze bobra obnovené,“ uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.

Príčinou je podľa neho vybreženie horského potoka z jeho pôvodného koryta v lesnom poraste, čo spôsobilo zaplavenie celého územia až po cestnú komunikáciu.

„Priepust samotný nebol dimenzovaný na také množstvo vody z potoka, ale len na odvádzanie vôd z cestného telesa,“ vysvetlil.

Slovenská správa ciest už v tejto súvislosti zaslala aj podnet na okresné úrady v Poprade a Kežmarku a všetkým zainteresovaným subjektom.

Zložitá situácia

Podľa Bocáka ide zložitú situáciu.

„Keďže ide o chráneného živočícha, potrebujeme výnimku a musí to byť odborne posúdené, o akú škodu tam ide, či sa niekam bobor premiestni ďalej, či sa hrádza zníži alebo odstráni úplne,“ informoval s tým, že zatiaľ čakajú na súhlas.

Správa Tatranského národného parku je podľa jeho riaditeľa Pavla Majka pripravená vydať kladné stanovisko.

„Po odbornej stránke to odporučíme, ale nie sme tí, ktorí to máme vykonať. Nie sú to vodné toky, ktoré máme v správe,“ povedal.

Zamestnanci správy oblasť monitorujú a počas tohto týždňa aspoň čiastočne spriechodnili upchatý potok Hučava, aby dosiahli zníženie hladiny vody v okolí cesty.

„Ide len o kozmetický rozsah, pretože to, čo oni znížia, má bobor na druhý deň dostavané. Prakticky robia len najnutnejšiu vec, aby voda netiekla po ceste. Chceme predísť nejakej fatálnej záležitosti, aby sa tam niečo nestalo,“ doplnil Majko.

Správa Tatranského národného parku vo svojom ďalšom stanovisku uviedla, že v tejto súvislosti už Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, zvolal na 7. júla terénnu obhliadku.

„Jej záverom bolo dohodnuté konanie, na ktoré budú prizvané všetky dotknuté subjekty, úrad však vo veci nekoná a do dnešného dňa nie je známy dátum konania,“ uvádza sa v stanovisku správy národného parku, ktoré poskytla Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody.

Aj podľa ministerstva životného prostredia stojí celá záležitosť na spomínanom úrade.

Horúci zemiak

Okresný úrad v Poprade vo svojom stanovisku odmieta takéto tvrdenie.

Uvádza v ňom, že celú vec sa podujal riešiť z vlastnej iniciatívy nad rámec svojich zákonných povinností.

Uvedené problémy spôsobené činnosťou bobra vodného pri Tatranskej Kotline považuje za závažné, avšak neprislúcha mu suplovať zákonné povinnosti organizácie ochrany prírody v spolupráci s príslušným správcom vodného toku.

Správa národného parku však informovala, že Slovenský vodohospodársky podnik s ňou momentálne nemá uzavretú platnú dohodu k manažmentu bobra vodného, no na jej uzavretí sa pracuje.

Okresný úrad informoval, že po tom, ako sa naň so žiadosťou neúnosného stavu obrátilo mesto Spišská Belá, iniciatívne zvolal pracovné stretnutie a oboznámil sa s problémom.

„Na stretnutí úrad skúmal skutkový stav a dospel k záveru, že k riešeniu musí prizvať aj ďalšie subjekty, a to hlavne Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenskú správu ciest a dopravný inšpektorát. Medzi tým boli dovolenky, iné pracovné povinnosti, preto úrad zatiaľ ďalšie stretnutie nezvolal. To, že dodnes nemá Správa TANAPu uzatvorenú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom vo veci riešenia problematiky činnosti bobra vodného na vodných tokoch, nie je vecou okresného úradu, ale výlučne Správy TANAPu,“ píše sa v stanovisku úradu.

