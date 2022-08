Opitý taxikár zomrel v nemocnici. Dvakrát prešiel do protismeru, dvakrát nabúral

V hromadnej nehode skončili štyri autá.

POPRAD. Päťdesiatštyri ročný muž prišiel o život pri nehode v piatok večer na popradskej ceste.

Popradčan viedol v čase voľna vozidlo taxi služby a v dychu mal v prepočte 1,88 promile alkoholu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informuje o tom prešovská krajská polícia.

Pri výjazde z kruhového objazdu prešiel do protismeru a narazil do prvého auta a dopravnej značky.

"Pokračoval v jazde niekoľko metrov, opäť prešiel do protismeru a narazil do druhého vozidla. To sa odrazilo do zaparkovaného auta, ktoré potom narazilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla," vysvetľuje polícia.

Vodič taxislužby bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, kde mu zistili ďalšie zranenie, a preto ho hospitalizovali.

V noci zraneniam podľa polície podľahol.

Pri nehode sa ďalšie dve osoby zranili ľahko.

Ostatní vodiči mali dychovú skúšku negatívnu.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Havária v Poprade. (zdroj: KR PZ PO)