Prvá ženská horská vodkyňa: Je to, akoby vám kamarátka dala do auta svoje malé deti

V Tatrách má aj problémových klientov.

Inštruktorka lyžovania, lezkyňa a skialpinistka DENISA ŠULCOVÁ je prvou certifikovanou ženskou horskou vodkyňou na Slovensku.

Je členkou Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM), ktoré vzniklo v roku 1965. Slovenskí horskí vodcovia sa stali jeho súčasťou v roku 1996.

Aktuálne je vo svete asi osemtisíc horských vodcov, no ženy tvoria len zlomok z nich, nie je ich ani dvesto.

So Šulcovou sme hovorili aj o tom, prečo je ženských horských vodkýň tak málo. Stať sa ňou je pre ženu podľa Šulcovej najmä o načasovaní a dozretí. Mnoho žien môže rozmýšľať, či to stihne ešte predtým, ako budú mať deti, čo muži riešiť nemusia.

„Sú však ženy, ktoré by do toho kurzu chceli ísť, ale už majú po tridsiatke a hovoria si, že ak sa tam nedostanú teraz, kedy to všetko stihnú. Prešla som si tým istým. Mám po 40-ke a teraz začínam,“ opisuje.

Len prednedávnom ste ukončili štvorročný kurz, po ktorom ste sa stali prvou ženskou certifikovanou horskou vodkyňou na Slovensku. Čo v súčasnosti robíte?

- Odvtedy trávim väčšinu času v horách. Na túry vyrážam s klientmi zavčasu ráno a prichádzam rôzne, od obeda až po neskoršiu popoludňajšiu hodinu. Popri vodení pracujem na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade. Cez prázdniny som veľa času venovala deťom.

V súčasnosti vodíte ľudí len na Slovensku?

- Áno, vodím na Slovensku, no nielen kvôli tomu, aby som niekde začala, ale hlavne kvôli povinnostiam matky. Momentálne je pre mňa zložitejšie zorganizovať sa a ísť niekam na dlhšie. Ale ak sa naskytne takáto príležitosť a zosúladím svoj čas, rada vyrazím na nové miesta.

Aké výstupy s klientmi už máte za sebou?

- Už na niekoľko štítov, napríklad Gerlachovský štít, Lomnický štít, Prostredný hrot, Pyšné štíty, Ľadový štít, Bradavicu či Dvojitú vežu.

O ktorý štít je najväčší záujem?

- Letná sezóna trvá do konca októbra, potom prichádza zimná. V letnej sezóne je záujem prirodzene o Gerlachovský štít ako najvyšší vrch Karpát. Ale sú aj iné štíty, ktoré sú pomerne dosť vyhľadávané, napríklad Lomnický štít či Pyšné štíty. Ak má človek chuť po prvej túre s horským vodcom pokračovať, otvárajú sa mu dvere do neobmedzených možností spoznávať hory turisticky či lezecky. Človek sa môže posunúť od turistu po lezca v priebehu niekoľkých rokov.

V jednej reportáži ste hovorili o tom, že titul certifikovanej horskej vodkyne je úžasná vec, ale idete do toho s veľkým rešpektom a pokorou. Až teraz sa pre vás začala realita, a teda ísť do hôr s klientmi, neznámymi ľuďmi, za ktorých nesiete zodpovednosť. Aké zvládate túto novú úlohu?

- Je v tom naozaj veľká zodpovednosť a rešpekt. V rámci kurzu sme boli všetci vyšportovaní, vieme sa hýbať na skalách, chodiť po hrebeňoch, liezť, lyžovať. No realita je taká, že netušíte, kto vám v to ráno príde, ak toho človeka naozaj nepoznáte. Počas dňa postupne zistíte, v akej je človek forme, a už s tým viete viac pracovať. Je to, ako keď ste šofér a kamarátka vám dá do auta jej malé deti.

