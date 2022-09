Kojecký o odpadoch v Ružíne: Ak prídu veľké dažde, čaká nás katastrofa. Štát na to kašle

Sucho odhalilo nánosy neporiadku.

V súčasnosti je na Ružíne na mnohých miestach kvôli extrémnemu suchu, ktoré zasiahlo takmer celú Európu, množstvo bahna. Ukazuje sa tak odpad, ktorý sa na dne nádrže ukladal dlhé roky. „Je to následok minulých čias, kedy odpadky voľne plávali na hladine a padali dole. Na celej ploche nádrže sa vytvorila jedna súvislá vrstva odpadu, ktorá bola postupom času zakrytá naplavenou hlinou z polí, lúk či lesov,“ vysvetľuje Jozef Kojecký z občianskeho združenia Ružínska priehrada.

Odpad nedávno zbierali aj v spolupráci s občianskym združením Save nature by Čivas pri cyklomoste, kde sa už ľudia zabárali do bahna. „Je to však ťažké odhadnúť, pretože na povrchu je suchá päťcentimetrová škrupina, ktorá sa prelomí a idete dole. Človek by vôbec nemal prichádzať k vode sám. Je to veľmi nebezpečné a ak, tak len s niekým, kto mu dokáže pomôcť v prípade, že zapadne,“ hovorí Kojecký.

Súčasné fotografie Ružína z niektorých jeho častí naozaj nevyzerajú dobre. Všade je len suchá zemina a ukázali sa aj prítoky Hnilca či Hornádu, ktoré za bežných okolností nie je vidno, navyše sucho ukázalo aj ďalšie nánosy odpadkov. Aká je v súčasnosti situácia na Ružíne?

- Po nedávnom obhliadnutí celej priehrady sme zistili, že aj v tých ťažkých podmienkach norné steny ešte vedia zachytiť špinu, čo je dobré. No akonáhle by prišiel prívalový dážď, ktorý ešte viac podmyje hlinu či naplaveniny, všetko sa to zvalí a špina sa vyplaví. Bude to nenormálne množstvo, s čím vôbec nikto nepočítal. Vedeli sme, že nejaké odpady sú zakryté zeminou, ale že to je až taká časovaná bomba, s tým sme nepočítali. Možno keby neprišlo to sucho, tak sa to ani nestane.

Rešpektujeme, že je tu 500-ročné sucho a že trpí celá Európa aj ostatné priehrady. No veľmi nás bolí, že sme vyčistili Ružín, turizmus sa začal rozbiehať a teraz nás čaká takáto skaza. Chceme sa preto brániť záložnou nornou stenou umiestnenou nižšie na priehrade asi o tri kilometre, ktorú osadíme o niekoľko dní. V prípade, že prítomné norné steny nebudú vedieť zachytávať špinu, tak sa budeme spoliehať na túto záložnú.

Na Ružíne sa teda ukázali odpadky, ktoré neboli viditeľné, ale keďže hladina klesla, tak sa odkryli?

- Je to následok minulých čias, kedy odpadky voľne plávali na hladine a padali dole. Na celej ploche nádrže sa vytvorila jedna súvislá vrstva odpadu, ktorá bola postupom času zakrytá naplavenou hlinou z polí, lúk či lesov. Ten hlinený nános je vo výške 50 až 60 centimetrov a teraz hrozí, že príde prívalový alebo silnejší dážď, všetko to bude podmývať a vyplavovať spod nánosu. Veľmi sa toho obávame.

Pamätáte si takúto situáciu so suchom na Ružíne v minulosti?

