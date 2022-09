Riaditeľa letiska v Poprade sa odvolať nepodarilo. Rezort dopravy to navrhne zas

Zamestnancom plynie výpovedná lehota.

POPRAD. Ak sa situáciu na letisku Poprad-Tatry nepodarí vyriešiť do 30. septembra, ostane bez zamestnancov a bude ohrozená ďalšia prevádzka tohto medzinárodného letiska.

Uviedla to v utorok pre médiá štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková po stretnutí so zamestnancami letiska v Poprade.



Pondelkové mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého cieľom bolo odvolať predsedu a člena predstavenstva spoločnosti Letisko Poprad-Tatry Petra Dujavu a zvoliť nových členov predstavenstva, totiž podľa jej slov zmarila obštrukcia minoritného akcionára, zástupcu mesta Vysoké Tatry.

„Pre rezort dopravy, ako hlavného akcionára letiska je nepochopiteľné, ako sa k vyriešeniu situácie postavilo mesto Vysoké Tatry. Obštrukcie a postoj pána predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa, ktorý je prilepený na svojej stoličke, nemení nič na tom, že hlavný akcionár navrhne jeho odvolanie už na najbližšom riadnom valnom zhromaždení," uviedla Bruncková.

Zamestnancom letiska pritom plynú do konca septembra výpovedné lehoty.

Ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie

Podľa Brunckovej ešte v utorok odíde z pozície väčšinového akcionára, teda samotného rezortu, podnet na zvolanie ďalšieho mimoriadneho valného zhromaždenia.

„Mimoriadne valné zhromaždenia na základe žiadosti akcionára je povinné zvolať predstavenstvo, to znamená pán Dujava s jeho kolegyňou. Aj keď má predstavenstvo 40-dňovú lehotu, v ktorej má zvolávať toto valné zhromaždenie, môže tak urobiť aj obratom na druhý deň. My ako akcionár sme pripravení sa zísť na mimoriadnom valnom zhromaždení a vyriešiť túto situáciu v podstate hneď,“ vysvetlila Bruncková s tým, že valné zhromaždenie by tak vedeli zvolať aj tento týždeň.

Podľa štátnej tajomníčky je tak osud desiatok zamestnancov a osud letiska v rukách troch ľudí.

„To sú zástupcovia minoritných akcionárov, mesta Vysoké Tatry a mesta Poprad, a pána riaditeľa letiska, ktorý musí dať súčinnosť k tomu, aby sa mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré my iniciujeme, konalo, a aby došlo k výmene vedenia letiska,“ dodala.

Zároveň uviedla, že je pre ňu nepochopiteľné, ako môžu individuálne záujmy prevyšovať nad záujmom rodín desiatok zamestnancov, ktorí sú v patovej situácii.

Najprv odstúpil, potom to vzal späť

Situácia na popradskom letisku sa vyostrila po tom, ako viac ako dve tretiny z takmer 70 zamestnancov podalo výpovede.

Stiahnuť ich avizovali až po odvolaní šéfa letiskovej spoločnosti.

Ministra dopravy o to požiadali v otvorenom liste v polovici júla s tým, že riaditeľ stratil ich dôveru pre jeho arogantný prístup. Ten napokon odstúpil sám.

„Majoritný akcionár od počiatku považuje tento právny úkon za absolútne neplatný, lebo nemal všetky náležitosti. V pondelok ráno pán riaditeľ doručil späťvzatie jeho vzdania sa,“ vysvetlila v utorok štátna tajomníčka. V súčasnosti zamestnancom plynie výpovedná doba.

Podľa Brunckovej sú pripravení výpovede stiahnuť, ak by bolo vedenie vymenené.

Doležal vymenoval Dujavu za šéfa Letiska Poprad-Tatry v septembri 2020, na poste nahradil Ivanu Herkeľovú. Hlavným akcionárom letiska je štát, pričom ministerstvo dopravy má v ňom podiel 97,61 percenta, mesto Poprad vlastní 1,67 percenta a mesto Vysoké Tatry 0,72 percenta akcií.