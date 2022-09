Most cez Ružín úplne zavrú, obchádzka bude mať 23 kilometrov

Uzávierka pre opravu potrvá celý víkend.

Most cez Ružín pri obci Margecany. (Zdroj: TASR)

MARGECANY. Košický samosprávny kraj (KSK) cez víkend úplne uzavrie most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany.

Dôvodom sú nevyhnutné práce spojené s injektážou predpínacích káblov.

Premávka bude z mosta bez prerušenia vylúčená od soboty 17. septembra od 7:00 do nedele 18. septembra do 19:00. Informoval o tom KSK.

Obchádzka

V termíne uzávery bude pre vodičov osobných vozidiel, záchranných zložiek, cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou, cyklistov aj peších slúžiť obojsmerná obchádzková trasa.

Premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na dočasnú obchádzku, ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz.

Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov.

Ďalej po ceste č. III/3465, pričom bude končiť v križovatke s cestou II/546.

Obísť bude potrebné približne 23 kilometrov, na zmeny v doprave upozorní prenosné dopravné značenie.

Dvojmiliónová rekonštrukcia

Práce na moste župa začala v júni tohto roka.

Dôvodom bolo poškodenie nosnej konštrukcie, pod ktorú sa podpísala nefunkčná hydroizolácia.

Problémom sú skorodované odvodňovacie potrubia a v nevyhovujúcom stave je aj vozovka na moste.

Župa realizuje rekonštrukciu mosta za Margecanmi zo svojho rozpočtu, čo si vyžiada 2,1 milióna eur.

Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali práce trvať 180 pracovných dní a ukončené by mali byť vo februári budúceho roka.