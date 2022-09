Vo Svite sa potuloval medveď, prilákal ho odpad zo záhrad

Zviera odplašil zásahový tím.

SVIT. Podtatranské mesto Svit upozornilo svojich obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu. Radí im, aby zvyšky zo záhrad a kuchýň nesypali voľne do prírody, ale využívali nádoby na to určené.

Na svojej internetovej stránke tak uviedlo v súvislosti s nahláseným výskytom medveďa v lokalite za mostom do Lopušnej doliny ešte v závere uplynulého týždňa. Ten sa tam kŕmil bioodpadom zo záhrad.

Podľa mesta je mimoriadne dôležité predchádzať vytvoreniu návyku medveďov získavať ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudských obydlí.

„V noci 22. septembra bol zásahovému tímu nahlásený výskyt medveďa v lokalite za mostom v smere do Lopušnej doliny. Počas výjazdu ho zásahový tým odplašil mimo intravilán mesta. Medveď sa prikrmoval na mieste, kde je vyhodený bioodpad, teda ovocie a zelenina zo záhrad,“ informovala samospráva.

Mesto zdôraznilo, že práve takéto skládky ľahko dostupnej potravy lákajú medveďa do obytných zón. Sviťanom pripomenulo, že bioodpad môžu doviesť aj do tamojšej kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu, ktorá je otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30 hod.

