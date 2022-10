V Hnileckej doline sa z rýchlikov tešia. Štátny tajomník: Nešlo o ústup pod tlakom petície

Treba dobudovať peróny, tvrdí Burger.

MARGECANY. Spadol nám kameň zo srdca, hovoria cestujúci z Hnileckej doliny na to, že v novom železničnom grafikone ostalo zastavovanie rýchlikov v stanici Margecany v okrese Gelnica.

Grafikon verejnej dopravy 2022/2023 začne platiť 11. decembra.

„Ak by rýchliky v Margecanoch nezastavovali, ohrozilo by to každodenné cestovanie obyvateľov Hnileckej doliny,“ uviedla jedna z pravidelných cestujúcich z Gelnice.

Starosta: Rozhodli argumenty

Spokojný je aj starosta Margecian Igor Petrik (nezávislý), ktorý bol jedným z iniciátorov petície proti zrušeniu zastavovania rýchlikov.

Podpísalo ju vyše jedenásťtisíc ľudí.

