Ružín tak vyschol, že norná stena visela na bahne vo vzduchu, tony odpadu unikli

Zasiahli brigádnici, vyzbierali 263 vriec.

RUŽÍN. Občianske združenie Save Nature by Čivas oficiálne funguje dva roky, no ešte o niečo skôr začal jeho predseda Ladislav Stupák čistiť Ružín od odpadkov sám.

„V názve nabádame na ochranu prírody a Čivas je moja prezývka,“ opisuje.

Stupák ju dostal ešte v štrnástich. Pred tromi rokmi na sociálnej sieti uverejnil, že čistí okolie Ružína od odpadkov.

Najprv vôbec nepočítal s tým, že to ľudí tak zaujme. „Hovoril som si, že budem upratovať Ružín. Nečakal som, že to takto vybuchne.“

Neskôr vznikol nápad založiť občianske združenie. „Ľudia chceli chodiť s nami," opisuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ružín sa takmer stráca a teraz sa aj sfarbil do zelena Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nič sa pre Ružín nerobí, tak sme tu aspoň my

Stupák pritom nemá k Ružínu nejaký špecifický vzťah. Nechodil tam celé detstvo na ryby, člnkovať sa a netrávil tam ani veľa času s rodinou. Dlho si navyše myslel, že Ružín je skôr „mláčka“ alebo „potôčik“.

Až vlani na jar objavil okolie priehrady v plnej kráse, keď boli pozvaní občianskym združením Ružínska priehrada na jej čistenie.

„Pán Kojecký nás zobral na motorovú loď a ukázal nám celú priehradu. Žasli sme, že tu niečo také máme. Ružín má nádherné ostrovy, cestou vidíte napríklad Sivec. Keď som to videl, hovoril som si, že je to nádhera. Pán Kojecký hovorí, že tu boli aj politici, no nič pre lepší stav Ružína nerobia. Je to smutné, tak tu chodíme aspoň my.“

Stupák býva vo Veľkej Ide. Ostatní členovia združenia sú roztrúsení po Košiciach.

„Keď máme dohodnutú brigádu, ideme po nich a potom všetci spolu cestujeme na Ružín.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kojecký o odpadoch v Ružíne: Ak prídu veľké dažde, čaká nás katastrofa. Štát na to kašle Čítajte

Ľudia sa najprv brigády boja

Posledná brigáda bola v sobotu a prišlo takmer 50 ľudí.

Pracovali štyri hodiny, vyzbierali 263 vriec, teda vyše tonu odpadu, a zjedli 40 litrov gulášu.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť