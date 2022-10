Rakovský o letisku: Peniaze z pomoci išli na fitnescentrum, autá a zbytočný výťah

Jeho kondícia je veľmi zlá, tvrdí.

POPRAD. Kondícia spoločnosti Letisko Poprad – Tatry je veľmi zlá. Skonštatoval to vo štvrtok počas brífingu v Poprade súčasný predseda predstavenstva spoločnosti Martin Rakovský.

Ako povedal, má pocit, že bývalé vedenie smerovalo spoločnosť do obrovskej straty. Podľa jeho slov urobilo veľmi veľa zlých investícií.

Konkrétne sumy neuviedol, aktuálne sa podľa neho pracuje na audite spoločnosti.

Fitnescentrum i výťah, ktorý nik nepoužíva

„Namiesto toho, aby investície, ktoré dostávali počas pandémie z pandemickej pomoci, investovali do rozvoja letiska, tak investovali do fitnescentra, opravili všeobecnú budovu letiska namiesto toho, aby ju najprv zateplili, a tým pádom znížili energetickú spotrebu, kúpili autá, ktoré môžu jazdiť iba na letisku a majú špeciálne značky, za ktoré sa špeciálne platí, postavili výťah, ktorý musíme platiť, ale nikto ho nepoužíva, lebo budova má iba dve poschodia, a všetci zamestnanci používajú schody,“ vymenoval Rakovský.

Bývalý výkonný riaditeľ Peter Dujava podľa jeho slov zanechal spoločnosť vo veľmi zlom ekonomickom stave.

„To, čo povedal, že vytvoril zisk po x rokoch, ten zisk bol generovaný z pandemickej pomoci štátu. Teda reálne z biznisu, ktorý sa robil na letisku, nemal šancu vytvoriť žiaden zisk,“ zhodnotil.

Pavelka: Zo situácie sme sklamaní

Vedenia letiska pôsobí v novom zložení od 27. septembra. Staré vedenie odvolali akcionári počas mimoriadneho valného zhromaždenia.

Taká bola požiadavka zamestnancov popradského letiska, ktorí ešte v júli podali hromadné výpovede.

Po nástupe nového vedenia ich stiahli. Situácia sa podľa Rakovského upokojila.

Potvrdil to vo štvrtok pre médiá aj predseda základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu na popradskom letisku Michal Pavela.

"Z tejto situácie sme veľmi sklamaní, pretože, ako som už predtým uviedol, budeme považovať za víťazstvo to, keď tu budú konečne pre zamestnancov vytvorené také mzdové pracovné podmienky, aké si zaslúžia zamestnanci na medzinárodnom letisku. Vyzerá to tak, že si na to budeme musieť ešte dlhšie počkať, hlavne, čo sa týka mzdových podmienok," reagoval na margo zistení v súvislosti s finančnou situáciou letiska.

Zámery do budúcna

Rakovský je zatiaľ len dočasným predsedom predstavenstva, ďalšími členmi budú Michal Staňa a Viliam Halás.

O novom vedení by sa malo rozhodnúť do niekoľkých mesiacov. V rámci zámerov do budúcna však Rakovský spomenul opravu dráhy aj budovy letiska.

"Nemáme tu optické káble, zateplenie budov, energetická spotreba je tu veľmi vysoká, potrebujeme spolupracovať s akcionármi, OOCR, Slovakia Travel, aby sme prinášali čo najviac liniek," doplnil.

Podľa jeho slov spoločnosť rokuje s viacerými leteckými spoločnosťami, pričom zamerať by sa chcela predovšetkým na prichádzajúce lety a prilákanie turistov na Slovensko.

Letisko v skratke Spoločnosť Letisko Poprad - Tatry, a. s., vznikla začiatkom roka 2005. Hlavným akcionárom letiskovej spoločnosti je Slovenská republika, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR má na základnom imaní takmer 20 miliónov eur podiel 97,61 percenta, mesto Poprad 1,67 percenta a mesto Vysoké Tatry 0,72 percenta. Pravidelná civilná letecká doprava na popradskom letisku začala fungovať v roku 1943 na linke Bratislava - Sliač - Poprad – Prešov.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie bývalého riaditeľa Petra Dujavu.