Päť hodín čakajú na voľby v Žehre, aj tak nestíhajú, žiadajú viac času

Mnohí sa do osady vrátili zo zahraničia.

ŽEHRA. V obci Žehra v Spišskonovoveskom okrese sa bude zrejme termín sobotňajších volieb predlžovať. Dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov.

Potvrdila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Tatiana Brandoburová s tým, že problém majú len v jednom z dvoch volebných okrskov, v ktorom je zapísaných 1100 oprávnených voličov.

Pred volebnou miestnosťou, kde sú zapísaní voliči zo Sídliska Dreveník a Osady Dreveník, čakajú niektorí aj päť hodín. Podľa televízie Ta3 pricestovali viacerí z nich z dôvodu volieb i zo zahraničia, kde pracujú.

"Veľa ľudí tam ešte nevolilo a čas nás tlačí. Zatiaľ neviem povedať, o koľko sa voľby predĺžia, možno do tej 22. hodiny, ako to bolo v predošlých voľbách. Budeme to konzultovať s okresným úradom, uvidíme, ako sa situácia vyvinie do večera. Ten priebeh je zdĺhavý, pretože sú krajské aj obecné voľby. Tento problém však nie je len u nás, pokiaľ viem," uviedla Brandoburová.

Dohromady je v Žehre necelých 2 700 obyvateľov, z nich je približne 1500 oprávnených voličov.

