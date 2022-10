Úplne zavrú most cez Ružín za Margecanmi, autá musia ísť cez obchádzkové trasy

Obmedzenie začne platiť už od štvrtka.

MARGECANY. Od štvrtka 3. novembra od 7:00 do 12. novembra do 24:00 bude úplne uzavretý most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany (okres Gelnica).

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie mosta.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Obchádzková trasa bude obojsmerná a cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz.

Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov.

Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546.

Úplná uzávierka a obchádzkové trasy budú označené prenosným dopravným značením.

Polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.